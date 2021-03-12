Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 12 березня: в Україні виявлено 1 438 468 випадків коронавірусу.

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​​​​12 946 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 100 718​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 282 107 результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 12 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 438 468 Одужали 1 214 876 Померли 27 915

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 940 Волинська область 171 Дніпропетровська область 339 Донецька область 276 Житомирська область 1310 Закарпатська область 463 Запорізька область 249 Івано-Франківська область 533 Кіровоградська область 68 Київ 896 Київська область 697 Львівська область 704 Луганська область 67 Миколаївська область 143 Одеська область 757 Полтавська область 358 Рівненська область 267 Сумська область 185 Тернопільська область 355 Харківська область 558 Херсонська область 44 Хмельницька область 507 Чернівецька область 658 Черкаська область 254 Чернігівська область 66

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-03-2021:

Захворіли 118 455 888 Одужали 93 998 430 Померли 2 628 453 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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