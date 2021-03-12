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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 12 березня: в Україні виявлено 1 438 468 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​12 946 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 100 718​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 282 107 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 438 468
Одужали 1 214 876
Померли 27 915

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 940

Волинська область

 171

Дніпропетровська область

 339

Донецька область

 276

Житомирська область

 1310

Закарпатська область

 463

Запорізька область

 249

Івано-Франківська область

 533

Кіровоградська область

 68

Київ

 896

Київська область

 697

Львівська область

 704

Луганська область

 67

Миколаївська область

 143

Одеська область

 757

Полтавська область

 358

Рівненська область

 267

Сумська область

 185

Тернопільська область

 355

Харківська область

 558

Херсонська область

 44

Хмельницька область

 507

Чернівецька область

 658

Черкаська область

 254

Чернігівська область

 66

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-03-2021:

Захворіли

118 455 888
Одужали

93 998 430
Померли

2 628 453

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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