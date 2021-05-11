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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 11 травня: в Україні виявлений 2 124 535​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 2 208 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 21 974 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 682 286​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 124 535​
Одужали 1 777 370
Померли 46 631

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) та областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 39

Волинська область

 105

Дніпропетровська область

 191

Донецька область

 325

Житомирська область

 16

Закарпатська область

 43

Запорізька область

 169

Івано-Франківська область

 31

Кіровоградська область

 67

Київ

 98

Київська область

 76

Львівська область

 50

Луганська область

 15

Миколаївська область

 132

Одеська область

 86

Полтавська область

 97

Рівненська область

 76

Сумська область

 51

Тернопільська область

 62

Харківська область

 213

Херсонська область

 38

Хмельницька область

 15

Чернівецька область

 63

Черкаська область

 128

Чернігівська область

 37

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-05-2021:

Захворіли 158 977 735
Одужали

136 532 410
Померли

3 306 954

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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