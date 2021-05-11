Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 11 травня: в Україні виявлений 2 124 535​ ​випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 2 208 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 21 974 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 682 286​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 124 535​ Одужали 1 777 370 Померли 46 631

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) та областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 39 Волинська область 105 Дніпропетровська область 191 Донецька область 325 Житомирська область 16 Закарпатська область 43 Запорізька область 169 Івано-Франківська область 31 Кіровоградська область 67 Київ 98 Київська область 76 Львівська область 50 Луганська область 15 Миколаївська область 132 Одеська область 86 Полтавська область 97 Рівненська область 76 Сумська область 51 Тернопільська область 62 Харківська область 213 Херсонська область 38 Хмельницька область 15 Чернівецька область 63 Черкаська область 128 Чернігівська область 37

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-05-2021:

Захворіли 158 977 735 Одужали 136 532 410 Померли 3 306 954 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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