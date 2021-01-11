Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 11 січня: в Україні виявлено 1 115 026 випадків коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано 4 288 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 16 061 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 781 951 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 119 314 Одужали 796 417 Померли 19 835

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), місті Києві (371), Київській (365), та Одеській (312) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 97 Волинська область 103 Дніпропетровська область 243 Донецька область 153 Житомирська область 120 Закарпатська область 42 Запорізька область 458 Івано-Франківська область 92 Кіровоградська область 12 Київ 371 Київська область 365 Львівська область 160 Луганська область 140 Миколаївська область 293 Одеська область 312 Полтавська область 217 Рівненська область 88 Сумська область 160 Тернопільська область 103 Харківська область 96 Херсонська область 159 Хмельницька область 41 Чернівецька область 153 Черкаська область 229 Чернігівська область 79

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-01-2021:

Захворіли 90 698 044 Одужали 64 819 243 Померли 1 943 252 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз