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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 11 січня: в Україні виявлено 1 115 026 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 288 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 16 061 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 781 951 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 119 314
Одужали 796 417
Померли 19 835

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), місті Києві (371), Київській (365), та Одеській (312) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 97

Волинська область

 103

Дніпропетровська область

 243

Донецька область

 153

Житомирська область

 120

Закарпатська область

 42

Запорізька область

 458

Івано-Франківська область

 92

Кіровоградська область

 12

Київ

 371

Київська область

 365

Львівська область

 160

Луганська область

 140

Миколаївська область

 293

Одеська область

 312

Полтавська область

 217

Рівненська область

 88

Сумська область

 160

Тернопільська область

 103

Харківська область

 96

Херсонська область

 159

Хмельницька область

 41

Чернівецька область

 153

Черкаська область

 229

Чернігівська область

 79

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-01-2021:

Захворіли

90 698 044
Одужали

64 819 243
Померли

1 943 252

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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