Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 11 серпня: в Україні виявлено 83 115 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 158 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 138 695 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 83 115 Одужали 44 934 Померли 1 951

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 687) та у Львівській області (11 142). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 002 Волинська область 4 375 Дніпропетровська область 1 571 Донецька область 982 Житомирська область 2 178 Закарпатська область 5 857 Запорізька область 959 Івано-Франківська область 5 911 Кіровоградська область 725 Київ 9 687 Київська область 4 239 Львівська область 11 142 Луганська область 157 Миколаївська область 729 Одеська область 4 364 Полтавська область 503 Рівненська область 7 018 Сумська область 702 Тернопільська область 3 275 Харківська область 5 030 Херсонська область 271 Хмельницька область 1 376 Чернівецька область 6 867 Черкаська область 1 039 Чернігівська область 1 038

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-08-2020:

Захворіли 20 258 222 Одужали 13 122 605 Померли 738 965 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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