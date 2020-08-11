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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 11 серпня: в Україні виявлено 83 115 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 158 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 138 695 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 серпня - фото 420046

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 83 115
Одужали 44 934
Померли 1 951

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 687) та у Львівській області (11 142). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 002

Волинська область

 4 375

Дніпропетровська область

 1 571

Донецька область

 982

Житомирська область

 2 178

Закарпатська область

 5 857

Запорізька область

 959

Івано-Франківська область

 5 911

Кіровоградська область

 725

Київ

 9 687

Київська область

 4 239

Львівська область

 11 142

Луганська область

 157

Миколаївська область

 729

Одеська область

 4 364

Полтавська область

 503

Рівненська область

 7 018

Сумська область

 702

Тернопільська область

 3 275

Харківська область

 5 030

Херсонська область

 271

Хмельницька область

 1 376

Чернівецька область

 6 867

Черкаська область

 1 039

Чернігівська область

 1 038

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-08-2020:

Захворіли 20 258 222
Одужали 13 122 605
Померли 738 965

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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