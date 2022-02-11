Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 11 лютого: в Україні за останню добу виявлено 41 229 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 41 229 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 154 597 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 920 897​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 462 970 Одужали 3 750 826 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 520 585 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 869 937 Вакцинувались бустерною дозою 512 531 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 22 159 Померли 102 403

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 962 Волинська область 1 185 Дніпропетровська область 2 418 Донецька область 1 953 Житомирська область 1 619 Закарпатська область 767 Запорізька область 1 649 Івано-Франківська область 1 070 Кіровоградська область 511 Київ 4 104 Київська область 1 279 Львівська область 2 951 Луганська область 717 Миколаївська область 1 114 Одеська область 4 096 Полтавська область 1 451 Рівненська область 1 499 Сумська область 1 857 Тернопільська область 1 126 Харківська область 1 995 Херсонська область 1 577 Хмельницька область 1 856 Черкаська область 1 370 Чернівецька область 958 Чернігівська область 1 145

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-02-2022:

Захворіли 403 700 512 Одужали 323 844 044 Померли 5 796 202

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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