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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 11 лютого: в Україні за останню добу виявлено 41 229 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 41 229 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 154 597 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 920 897​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 462 970

Одужали

 3 750 826

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 520 585

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 869 937

Вакцинувались бустерною дозою

 512 531
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 22 159

Померли

102 403

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

962

Волинська область

1 185

Дніпропетровська область

2 418

Донецька область

1 953

Житомирська область

1 619

Закарпатська область

767

Запорізька область

1 649

Івано-Франківська область

1 070

Кіровоградська область

511

Київ

4 104

Київська область

1 279

Львівська область

2 951

Луганська область

717

Миколаївська область

1 114

Одеська область

4 096

Полтавська область

1 451

Рівненська область

1 499

Сумська область

1 857

Тернопільська область

1 126

Харківська область

1 995

Херсонська область

1 577

Хмельницька область

1 856

Черкаська область

1 370

Чернівецька область

958

Чернігівська область

1 145

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-02-2022:

Захворіли 403 700 512
Одужали

323 844 044
Померли 5 796 202

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого - фото 469677

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