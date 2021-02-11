Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 11 лютого: в Україні виявлено 1 258 094 випадки коронавірусу.

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​​​​​​5 039​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 126 повідомленнь про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 474 315 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 11 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомленнь про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 258 094 Одужали 1 098 944 Померли 24 058

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській областях (367) та м. Київ (335).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 392 Волинська область 125 Дніпропетровська область 306 Донецька область 156 Житомирська область 367 Закарпатська область 368 Запорізька область 182 Івано-Франківська область 482 Кіровоградська область 37 Київ 335 Київська область 159 Львівська область 319 Луганська область 43 Миколаївська область 83 Одеська область 155 Полтавська область 126 Рівненська область 139 Сумська область 102 Тернопільська область 153 Харківська область 232 Херсонська область 42 Хмельницька область 235 Чернівецька область 291 Черкаська область 129 Чернігівська область 81

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-02-2021:

Захворіли 107 415 710 Одужали 79 346 885 Померли 2 351 367 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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