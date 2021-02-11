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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 11 лютого: в Україні виявлено 1 258 094 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​5 039​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 126 повідомленнь про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 474 315 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 258 094
Одужали 1 098 944
Померли 24 058

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській областях (367) та м. Київ (335).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 392

Волинська область

 125

Дніпропетровська область

 306

Донецька область

 156

Житомирська область

 367

Закарпатська область

 368

Запорізька область

 182

Івано-Франківська область

 482

Кіровоградська область

 37

Київ

 335

Київська область

 159

Львівська область

 319

Луганська область

 43

Миколаївська область

 83

Одеська область

 155

Полтавська область

 126

Рівненська область

 139

Сумська область

 102

Тернопільська область

 153

Харківська область

 232

Херсонська область

 42

Хмельницька область

 235

Чернівецька область

 291

Черкаська область

 129

Чернігівська область

 81

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-02-2021:

Захворіли

107 415 710
Одужали

79 346 885
Померли

2 351 367

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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