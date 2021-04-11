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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 11 квітня: в Україні виявлений 1 853 249​​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 12 112 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 11 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 551 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 656 885 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 853 249
Одужали 1 410 860
Померли 37 014

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 143

Волинська область

 292

Дніпропетровська область

 1 333

Донецька область

 839

Житомирська область

 434

Закарпатська область

 138

Запорізька область

 279

Івано-Франківська область

 110

Кіровоградська область

 207

Київ

 659

Київська область

 1 133

Львівська область

 720

Луганська область

 72

Миколаївська область

 416

Одеська область

 623

Полтавська область

 297

Рівненська область

 277

Сумська область

 638

Тернопільська область

 410

Харківська область

 1 374

Херсонська область

 312

Хмельницька область

 811

Чернівецька область

 193

Черкаська область

 349

Чернігівська область

 489

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-04-2021:

Захворіли

136 035 520
Одужали

109 387 476
Померли

2 939 546

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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