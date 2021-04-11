Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 11 квітня: в Україні виявлений 1 853 249​​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 12 112 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 11 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 551 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 656 885​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 853 249 Одужали 1 410 860 Померли 37 014

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 143 Волинська область 292 Дніпропетровська область 1 333 Донецька область 839 Житомирська область 434 Закарпатська область 138 Запорізька область 279 Івано-Франківська область 110 Кіровоградська область 207 Київ 659 Київська область 1 133 Львівська область 720 Луганська область 72 Миколаївська область 416 Одеська область 623 Полтавська область 297 Рівненська область 277 Сумська область 638 Тернопільська область 410 Харківська область 1 374 Херсонська область 312 Хмельницька область 811 Чернівецька область 193 Черкаська область 349 Чернігівська область 489

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-04-2021:

Захворіли 136 035 520 Одужали 109 387 476 Померли 2 939 546 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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