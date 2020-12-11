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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 11 грудня: в Україні виявлено 858 714 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 13 514 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 847 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 957 299 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 872 228
Одужали 480 348
Померли 14 755

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (88 317) та у Харківській області (61 424). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 19 481

Волинська область

 27 537

Дніпропетровська область

 47 650

Донецька область

 28 391

Житомирська область

 33 405

Закарпатська область

 25 693

Запорізька область

 40 653

Івано-Франківська область

 40 282

Кіровоградська область

 6 921

Київ

 88 317

Київська область

 46 998

Львівська область

 52 578

Луганська область

 7 615

Миколаївська область

 22 980

Одеська область

 55 714

Полтавська область

 28 435

Рівненська область

 35 452

Сумська область

 34 996

Тернопільська область

 30 738

Харківська область

 61 424

Херсонська область

 13 401

Хмельницька область

 33 958

Чернівецька область

 36 286

Черкаська область

 30 133

Чернігівська область

 23 190

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-12-2020:

Захворіли

70 720 814
Одужали

49 148 966
Померли

1 588 444

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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