Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 11 грудня: в Україні виявлено 858 714 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 13 514 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 847 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 957 299 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 872 228 Одужали 480 348 Померли 14 755

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (88 317) та у Харківській області (61 424). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 19 481 Волинська область 27 537 Дніпропетровська область 47 650 Донецька область 28 391 Житомирська область 33 405 Закарпатська область 25 693 Запорізька область 40 653 Івано-Франківська область 40 282 Кіровоградська область 6 921 Київ 88 317 Київська область 46 998 Львівська область 52 578 Луганська область 7 615 Миколаївська область 22 980 Одеська область 55 714 Полтавська область 28 435 Рівненська область 35 452 Сумська область 34 996 Тернопільська область 30 738 Харківська область 61 424 Херсонська область 13 401 Хмельницька область 33 958 Чернівецька область 36 286 Черкаська область 30 133 Чернігівська область 23 190

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-12-2020:

Захворіли 70 720 814 Одужали 49 148 966 Померли 1 588 444 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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