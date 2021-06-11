Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 11 червня: в Україні виявлено 2 221 427 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​1 603 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 55 342 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 460 411 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 11 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 221 427 Одужали 2 120 780 Померли 51 577

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 35 Волинська область 52 Дніпропетровська область 121 Донецька область 83 Житомирська область 27 Закарпатська область 27 Запорізька область 97 Івано-Франківська область 18 Кіровоградська область 11 Київ 217 Київська область 105 Львівська область 113 Луганська область 20 Миколаївська область 56 Одеська область 73 Полтавська область 57 Рівненська область 92 Сумська область 57 Тернопільська область 31 Харківська область 128 Херсонська область 42 Хмельницька область 41 Чернівецька область 31 Черкаська область 60 Чернігівська область 68

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-06-2021:

Захворіли 175 625 507 Одужали 159 178 463 Померли 3 788 927 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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