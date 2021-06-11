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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 11 червня: в Україні виявлено 2 221 427 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​1 603 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 55 342 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 460 411 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 221 427
Одужали 2 120 780
Померли 51 577

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 35

Волинська область

 52

Дніпропетровська область

 121

Донецька область

 83

Житомирська область

 27

Закарпатська область

 27

Запорізька область

 97

Івано-Франківська область

 18

Кіровоградська область

 11

Київ

 217

Київська область

 105

Львівська область

 113

Луганська область

 20

Миколаївська область

 56

Одеська область

 73

Полтавська область

 57

Рівненська область

 92

Сумська область

 57

Тернопільська область

 31

Харківська область

 128

Херсонська область

 42

Хмельницька область

 41

Чернівецька область

 31

Черкаська область

 60

Чернігівська область

 68

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-06-2021:

Захворіли 175 625 507
Одужали

159 178 463
Померли

3 788 927

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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