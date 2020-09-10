Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 вересня

Новини про коронавірус в Україні / today

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 10 вересня: в Україні виявлено 145 612 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 582 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 10 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 208 744 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 143 030 Одужали 65 877​ Померли 3 023​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (16 119) та у Львівській області (16 452). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 606 Волинська область 6 092 Дніпропетровська область 3 012 Донецька область 1 852 Житомирська область 3 938 Закарпатська область 8 359 Запорізька область 2 081 Івано-Франківська область 10 802 Кіровоградська область 874 Київ 16 119 Київська область 6 554 Львівська область 16 452 Луганська область 503 Миколаївська область 1 766 Одеська область 8 874 Полтавська область 1 069 Рівненська область 10 073 Сумська область 2 187 Тернопільська область 8 075 Харківська область 11 832 Херсонська область 558 Хмельницька область 3 497 Чернівецька область 11 715 Черкаська область 2 177 Чернігівська область 2 545

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-09-2020:

Захворіли 27 740 265 Одужали 19 833 287 Померли 901 871 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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