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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / today

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 10 вересня: в Україні виявлено 145 612 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 582 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 10 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 208 744 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 143 030
Одужали 65 877​
Померли 3 023​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (16 119) та у Львівській області (16 452). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 вересня - фото 424593

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 606

Волинська область

 6 092

Дніпропетровська область

 3 012

Донецька область

 1 852

Житомирська область

 3 938

Закарпатська область

 8 359

Запорізька область

 2 081

Івано-Франківська область

 10 802

Кіровоградська область

 874

Київ

 16 119

Київська область

 6 554

Львівська область

 16 452

Луганська область

 503

Миколаївська область

 1 766

Одеська область

 8 874

Полтавська область

 1 069

Рівненська область

 10 073

Сумська область

 2 187

Тернопільська область

 8 075

Харківська область

 11 832

Херсонська область

 558

Хмельницька область

 3 497

Чернівецька область

 11 715

Черкаська область

 2 177

Чернігівська область

 2 545

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-09-2020:

Захворіли 27 740 265
Одужали 19 833 287
Померли 901 871

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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