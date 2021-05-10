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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 10 травня: в Україні виявлений 2 122 327 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 2 817 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 21 883 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 668 937​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 122 327
Одужали 1 768 753
Померли 46 512

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 38

Волинська область

 95

Дніпропетровська область

 449

Донецька область

 243

Житомирська область

 132

Закарпатська область

 32

Запорізька область

 74

Івано-Франківська область

 50

Кіровоградська область

 72

Київ

 101

Київська область

 184

Львівська область

 217

Луганська область

 31

Миколаївська область

 156

Одеська область

 83

Полтавська область

 130

Рівненська область

 67

Сумська область

 54

Тернопільська область

 108

Харківська область

 175

Херсонська область

 90

Хмельницька область

 15

Чернівецька область

 58

Черкаська область

 126

Чернігівська область

 37

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-05-2021:

Захворіли 158 977 735
Одужали

136 532 410
Померли

3 306 954

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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