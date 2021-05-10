Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 10 травня: в Україні виявлений 2 122 327 ​випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 2 817 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 21 883 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 668 937​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 122 327 Одужали 1 768 753 Померли 46 512

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 38 Волинська область 95 Дніпропетровська область 449 Донецька область 243 Житомирська область 132 Закарпатська область 32 Запорізька область 74 Івано-Франківська область 50 Кіровоградська область 72 Київ 101 Київська область 184 Львівська область 217 Луганська область 31 Миколаївська область 156 Одеська область 83 Полтавська область 130 Рівненська область 67 Сумська область 54 Тернопільська область 108 Харківська область 175 Херсонська область 90 Хмельницька область 15 Чернівецька область 58 Черкаська область 126 Чернігівська область 37

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-05-2021:

Захворіли 158 977 735 Одужали 136 532 410 Померли 3 306 954 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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