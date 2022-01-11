Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 11 січня: в Україні за останню добу виявлено 5 429 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 5 429 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 65 191​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 995 958​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 709 871 Одужали 3 522 547 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 813 184 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 980 473 Померли 97 544

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 203 Волинська область 98 Дніпропетровська область 150 Донецька область 288 Житомирська область 40 Закарпатська область 157 Запорізька область 179 Івано-Франківська область 159 Кіровоградська область 49 Київ 1 192 Київська область 259 Львівська область 195 Луганська область 151 Миколаївська область 114 Одеська область 266 Полтавська область 440 Рівненська область 145 Сумська область 162 Тернопільська область 104 Харківська область 309 Херсонська область 75 Хмельницька область 209 Черкаська область 192 Чернівецька область 158 Чернігівська область 135

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-01-2022:

Захворіли 306 091 673 Одужали 259 011 097 Померли 5 502 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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