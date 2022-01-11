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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 11 січня: в Україні за останню добу виявлено 5 429 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 5 429 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 65 191​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 995 958​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 709 871

Одужали

 3 522 547

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 813 184

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 980 473

Померли

97 544

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

203

Волинська область

98

Дніпропетровська область

150

Донецька область

288

Житомирська область

40

Закарпатська область

157

Запорізька область

179

Івано-Франківська область

159

Кіровоградська область

49

Київ

1 192

Київська область

259

Львівська область

195

Луганська область

151

Миколаївська область

114

Одеська область

266

Полтавська область

440

Рівненська область

145

Сумська область

162

Тернопільська область

104

Харківська область

309

Херсонська область

75

Хмельницька область

209

Черкаська область

192

Чернівецька область

158

Чернігівська область

135

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-01-2022:

Захворіли 306 091 673
Одужали

259 011 097
Померли 5 502 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня - фото 469677

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