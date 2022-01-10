Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 10 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​​​​​​​1 969 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 1 969 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 24 283​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 966 846​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 704 442 Одужали 3 514 786 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 807 334 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 967 028 Померли 97 325

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 74 Волинська область 48 Дніпропетровська область 49 Донецька область 8 Житомирська область 43 Закарпатська область 61 Запорізька область 19 Івано-Франківська область 77 Кіровоградська область 50 Київ 398 Київська область 135 Львівська область 130 Луганська область 13 Миколаївська область 36 Одеська область 113 Полтавська область 109 Рівненська область 31 Сумська область 102 Тернопільська область 60 Харківська область 192 Херсонська область 12 Хмельницька область 14 Черкаська область 83 Чернівецька область 87 Чернігівська область 25

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-01-2022:

Захворіли 306 091 673 Одужали 259 011 097 Померли 5 502 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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