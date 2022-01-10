Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня

  • 106
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 10 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​​​​​​​1 969 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано 1 969 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 24 283​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 966 846​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 704 442

Одужали

 3 514 786

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 807 334

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 967 028

Померли

97 325

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

74

Волинська область

48

Дніпропетровська область

49

Донецька область

8

Житомирська область

43

Закарпатська область

61

Запорізька область

19

Івано-Франківська область

77

Кіровоградська область

50

Київ

398

Київська область

135

Львівська область

130

Луганська область

13

Миколаївська область

36

Одеська область

113

Полтавська область

109

Рівненська область

31

Сумська область

102

Тернопільська область

60

Харківська область

192

Херсонська область

12

Хмельницька область

14

Черкаська область

83

Чернівецька область

87

Чернігівська область

25

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-01-2022:

Захворіли 306 091 673
Одужали

259 011 097
Померли 5 502 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня - фото 469677

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

пропозиції партнерів
Новини