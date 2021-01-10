Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 10 січня: в Україні виявлено 1 115 026 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 011​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 23 245 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 769 908 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 115 026 Одужали 791 598 Померли 19 767

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), місті Києві (405), Миколаївській (327), та Харківській (344) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 69 Волинська область 124 Дніпропетровська область 240 Донецька область 186 Житомирська область 111 Закарпатська область 49 Запорізька область 207 Івано-Франківська область 74 Кіровоградська область 85 Київ 404 Київська область 405 Львівська область 326 Луганська область 142 Миколаївська область 327​ Одеська область 446 Полтавська область 175 Рівненська область 159 Сумська область 149 Тернопільська область 150 Харківська область 344 Херсонська область 141 Хмельницька область 185 Чернівецька область 151 Черкаська область 302 Чернігівська область 60

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-01-2021:

Захворіли 90 101 509 Одужали 64 492 597 Померли 1 935 211 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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