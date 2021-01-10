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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 10 січня: в Україні виявлено 1 115 026 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 011​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 23 245 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 769 908 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 115 026
Одужали 791 598
Померли 19 767

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), місті Києві (405), Миколаївській (327), та Харківській (344) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 69

Волинська область

 124

Дніпропетровська область

 240

Донецька область

 186

Житомирська область

 111

Закарпатська область

 49

Запорізька область

 207

Івано-Франківська область

 74

Кіровоградська область

 85

Київ

 404

Київська область

 405

Львівська область

 326

Луганська область

 142

Миколаївська область

 327​

Одеська область

 446

Полтавська область

 175

Рівненська область

 159

Сумська область

 149

Тернопільська область

 150

Харківська область

 344

Херсонська область

 141

Хмельницька область

 185

Чернівецька область

 151

Черкаська область

 302

Чернігівська область

 60

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-01-2021:

Захворіли

90 101 509
Одужали

64 492 597
Померли

1 935 211

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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