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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 10 серпня: в Україні виявлено 81 957 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 008 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 137 158 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня - фото 419960

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 81 957
Одужали 44 359
Померли 1 922

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 654) та у Львівській області (10 981). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 985

Волинська область

 4 327

Дніпропетровська область

 1 571

Донецька область

 976

Житомирська область

 2 154

Закарпатська область

 5 809

Запорізька область

 953

Івано-Франківська область

 5 797

Кіровоградська область

 724

Київ

 9 654

Київська область

 4 197

Львівська область

 10 981

Луганська область

 155

Миколаївська область

 716

Одеська область

 4 230

Полтавська область

 497

Рівненська область

 6 923

Сумська область

 699

Тернопільська область

 3 324

Харківська область

 4 901

Херсонська область

 269

Хмельницька область

 1 369

Чернівецька область

 6 777

Черкаська область

 1 036

Чернігівська область

 1 024

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-08-2020:

Захворіли 20 026 186
Одужали 12 900 661
Померли 734 020

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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