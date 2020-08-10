Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 10 серпня: в Україні виявлено 81 957 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 008 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 137 158 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 81 957 Одужали 44 359 Померли 1 922

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 654) та у Львівській області (10 981). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 985 Волинська область 4 327 Дніпропетровська область 1 571 Донецька область 976 Житомирська область 2 154 Закарпатська область 5 809 Запорізька область 953 Івано-Франківська область 5 797 Кіровоградська область 724 Київ 9 654 Київська область 4 197 Львівська область 10 981 Луганська область 155 Миколаївська область 716 Одеська область 4 230 Полтавська область 497 Рівненська область 6 923 Сумська область 699 Тернопільська область 3 324 Харківська область 4 901 Херсонська область 269 Хмельницька область 1 369 Чернівецька область 6 777 Черкаська область 1 036 Чернігівська область 1 024

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-08-2020:

Захворіли 20 026 186 Одужали 12 900 661 Померли 734 020 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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