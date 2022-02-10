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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 10 лютого: в Україні за останню добу виявлено 41 694 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 41 694​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 177 012 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 842 668​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 421 741

Одужали

 3 729 976

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 520 585

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 869 937

Вакцинувались бустерною дозою

 512 531
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 22 159

Померли

102 167

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 000

Волинська область

1 120

Дніпропетровська область

2 111

Донецька область

1 881

Житомирська область

1 557

Закарпатська область

978

Запорізька область

1 431

Івано-Франківська область

750

Кіровоградська область

344

Київ

3 864

Київська область

1 314

Львівська область

2 161

Луганська область

774

Миколаївська область

819

Одеська область

3 587

Полтавська область

1 454

Рівненська область

2 006

Сумська область

1 597

Тернопільська область

1 011

Харківська область

2 293

Херсонська область

1 012

Хмельницька область

2 093

Черкаська область

1 120

Чернівецька область

929

Чернігівська область

1 141

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-02-2022:

Захворіли 403 700 512
Одужали

323 844 044
Померли 5 796 202

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого - фото 469677

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