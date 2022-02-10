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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 10 лютого: в Україні за останню добу виявлено 41 694 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 41 694 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 177 012 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 842 668 тестувань на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 421 741
|
Одужали
|3 729 976
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 520 585
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 869 937
|
Вакцинувались бустерною дозою
|512 531
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|22 159
|
Померли
|
102 167
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
1 000
|
Волинська область
|
1 120
|
Дніпропетровська область
|
2 111
|
Донецька область
|
1 881
|
Житомирська область
|
1 557
|
Закарпатська область
|
978
|
Запорізька область
|
1 431
|
Івано-Франківська область
|
750
|
Кіровоградська область
|
344
|
Київ
|
3 864
|
Київська область
|
1 314
|
Львівська область
|
2 161
|
Луганська область
|
774
|
Миколаївська область
|
819
|
Одеська область
|
3 587
|
Полтавська область
|
1 454
|
Рівненська область
|
2 006
|
Сумська область
|
1 597
|
Тернопільська область
|
1 011
|
Харківська область
|
2 293
|
Херсонська область
|
1 012
|
Хмельницька область
|
2 093
|
Черкаська область
|
1 120
|
Чернівецька область
|
929
|
Чернігівська область
|
1 141
Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-02-2022:
|Захворіли
|403 700 512
|Одужали
|
323 844 044
|Померли
|5 796 202
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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