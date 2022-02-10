Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 10 лютого: в Україні за останню добу виявлено 41 694 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 41 694​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 177 012 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 842 668​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 421 741 Одужали 3 729 976 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 520 585 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 869 937 Вакцинувались бустерною дозою 512 531 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 22 159 Померли 102 167

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 000 Волинська область 1 120 Дніпропетровська область 2 111 Донецька область 1 881 Житомирська область 1 557 Закарпатська область 978 Запорізька область 1 431 Івано-Франківська область 750 Кіровоградська область 344 Київ 3 864 Київська область 1 314 Львівська область 2 161 Луганська область 774 Миколаївська область 819 Одеська область 3 587 Полтавська область 1 454 Рівненська область 2 006 Сумська область 1 597 Тернопільська область 1 011 Харківська область 2 293 Херсонська область 1 012 Хмельницька область 2 093 Черкаська область 1 120 Чернівецька область 929 Чернігівська область 1 141

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-02-2022:

Захворіли 403 700 512 Одужали 323 844 044 Померли 5 796 202

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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