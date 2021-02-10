Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 10 лютого: в Україні виявлено 1 253 055 випадків коронавірусу.

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​​​​​​3 409 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 767 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 447 576 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 10 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 253 055 Одужали 1 092 376 Померли 23 934

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238), та Запорізькій (214) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 271 Волинська область 111 Дніпропетровська область 120 Донецька область 98 Житомирська область 61 Закарпатська область 238 Запорізька область 214 Івано-Франківська область 410 Кіровоградська область 43 Київ 297 Київська область 150 Львівська область 117 Луганська область 36 Миколаївська область 37 Одеська область 115 Полтавська область 132 Рівненська область 103 Сумська область 48 Тернопільська область 105 Харківська область 188 Херсонська область 50 Хмельницька область 136 Чернівецька область 191 Черкаська область 108 Чернігівська область 30

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-02-2021:

Захворіли 107 415 710 Одужали 79 346 885 Померли 2 351 367 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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