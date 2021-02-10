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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 10 лютого: в Україні виявлено 1 253 055 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​3 409 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 767 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 447 576 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 253 055
Одужали 1 092 376
Померли 23 934

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238), та Запорізькій (214) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 271

Волинська область

 111

Дніпропетровська область

 120

Донецька область

 98

Житомирська область

 61

Закарпатська область

 238

Запорізька область

 214

Івано-Франківська область

 410

Кіровоградська область

 43

Київ

 297

Київська область

 150

Львівська область

 117

Луганська область

 36

Миколаївська область

 37

Одеська область

 115

Полтавська область

 132

Рівненська область

 103

Сумська область

 48

Тернопільська область

 105

Харківська область

 188

Херсонська область

 50

Хмельницька область

 136

Чернівецька область

 191

Черкаська область

 108

Чернігівська область

 30

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-02-2021:

Захворіли

107 415 710
Одужали

79 346 885
Померли

2 351 367

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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