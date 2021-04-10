Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботу, 10 квітня: в Україні виявлений 1 841 137​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 17 463 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 10 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 119 369 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 622 424​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 841 137​ Одужали 1 405 826 Померли 36 779

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1 133) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 640 Волинська область 448 Дніпропетровська область 1 383 Донецька область 1 146 Житомирська область 647 Закарпатська область 236 Запорізька область 823 Івано-Франківська область 231 Кіровоградська область 207 Київ 1 605 Київська область 1 133 Львівська область 1 342 Луганська область 226 Миколаївська область 372 Одеська область 1 194 Полтавська область 848 Рівненська область 557 Сумська область 820 Тернопільська область 373 Харківська область 1 343 Херсонська область 317 Хмельницька область 1 094 Чернівецька область 377 Черкаська область 834 Чернігівська область 659

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-04-2021:

Захворіли 134 519 292 Одужали 107 598 824 Померли 2 914 285 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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