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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 10 грудня: в Україні виявлено 858 714 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 13 371​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 10 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 58 271 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 876 501 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 858 714
Одужали 465 021​
Померли 14 470​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (86 437) та у Харківській області (60 992). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 19 206

Волинська область

 27 194

Дніпропетровська область

 46 891

Донецька область

 27 678

Житомирська область

 32 987

Закарпатська область

 25 344

Запорізька область

 39 758

Івано-Франківська область

 40 007

Кіровоградська область

 6 744

Київ

 86 437

Київська область

 46 211

Львівська область

 51 915

Луганська область

 7 436

Миколаївська область

 22 621

Одеська область

 54 840

Полтавська область

 27 772

Рівненська область

 35 034

Сумська область

 34 611

Тернопільська область

 30 462

Харківська область

 60 992

Херсонська область

 13 039

Хмельницька область

 33 426

Чернівецька область

 36 044

Черкаська область

 29 449

Чернігівська область

 22 616

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-12-2020:

Захворіли

68 891 206​
Одужали

44 379 670​
Померли

1 569 221​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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