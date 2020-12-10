Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 10 грудня: в Україні виявлено 858 714 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 13 371​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 10 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 58 271 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 876 501 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 858 714 Одужали 465 021​ Померли 14 470​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (86 437) та у Харківській області (60 992). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 19 206 Волинська область 27 194 Дніпропетровська область 46 891 Донецька область 27 678 Житомирська область 32 987 Закарпатська область 25 344 Запорізька область 39 758 Івано-Франківська область 40 007 Кіровоградська область 6 744 Київ 86 437 Київська область 46 211 Львівська область 51 915 Луганська область 7 436 Миколаївська область 22 621 Одеська область 54 840 Полтавська область 27 772 Рівненська область 35 034 Сумська область 34 611 Тернопільська область 30 462 Харківська область 60 992 Херсонська область 13 039 Хмельницька область 33 426 Чернівецька область 36 044 Черкаська область 29 449 Чернігівська область 22 616

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-12-2020:

Захворіли 68 891 206​ Одужали 44 379 670​ Померли 1 569 221​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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