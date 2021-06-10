Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 10 червня: в Україні виявлено 2 219 824 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​​​​​​​​​​​1 785 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 59 421 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 434 574 результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 10 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 219 824 Одужали 2 115 197 Померли 51 507

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 54 Волинська область 63 Дніпропетровська область 119 Донецька область 63 Житомирська область 68 Закарпатська область 26 Запорізька область 33 Івано-Франківська область 44 Кіровоградська область 17 Київ 216 Київська область 102 Львівська область 128 Луганська область 27 Миколаївська область 53 Одеська область 63 Полтавська область 75 Рівненська область 88 Сумська область 64 Тернопільська область 42 Харківська область 128 Херсонська область 67 Хмельницька область 59 Чернівецька область 27 Черкаська область 70 Чернігівська область 90

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-06-2021:

Захворіли 175 183 965 Одужали 158 706 433 Померли 3 777 286 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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