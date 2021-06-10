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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 10 червня: в Україні виявлено 2 219 824 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​​​​​​​1 785 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 59 421 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 434 574 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 219 824
Одужали 2 115 197
Померли 51 507

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 54

Волинська область

 63

Дніпропетровська область

 119

Донецька область

 63

Житомирська область

 68

Закарпатська область

 26

Запорізька область

 33

Івано-Франківська область

 44

Кіровоградська область

 17

Київ

 216

Київська область

 102

Львівська область

 128

Луганська область

 27

Миколаївська область

 53

Одеська область

 63

Полтавська область

 75

Рівненська область

 88

Сумська область

 64

Тернопільська область

 42

Харківська область

 128

Херсонська область

 67

Хмельницька область

 59

Чернівецька область

 27

Черкаська область

 70

Чернігівська область

 90

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-06-2021:

Захворіли 175 183 965
Одужали

158 706 433
Померли

3 777 286

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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