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Коронавірус 8 березня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 10 березня: в Україні виявлений 1 416 438 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​6 377 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 64 126 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 154 442результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 416 438
Одужали 1 204 916
Померли 27 423

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 575

Волинська область

 125

Дніпропетровська область

 226

Донецька область

 118

Житомирська область

 141

Закарпатська область

 399

Запорізька область

 218

Івано-Франківська область

 502

Кіровоградська область

 31

Київ

 644

Київська область

 320

Львівська область

 523

Луганська область

 74

Миколаївська область

 229

Одеська область

 586

Полтавська область

 153

Рівненська область

 173

Сумська область

 50

Тернопільська область

 148

Харківська область

 270

Херсонська область

 6

Хмельницька область

 152

Чернівецька область

 533

Черкаська область

 151

Чернігівська область

 30

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-03-2021:

Захворіли

118 174 797
Одужали

93 863 430
Померли

2 622 558

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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