Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 10 березня: в Україні виявлений 1 416 438 випадків коронавірусу.

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6 377 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 64 126 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 154 442​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 10 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 416 438 Одужали 1 204 916 Померли 27 423

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 575 Волинська область 125 Дніпропетровська область 226 Донецька область 118 Житомирська область 141 Закарпатська область 399 Запорізька область 218 Івано-Франківська область 502 Кіровоградська область 31 Київ 644 Київська область 320 Львівська область 523 Луганська область 74 Миколаївська область 229 Одеська область 586 Полтавська область 153 Рівненська область 173 Сумська область 50 Тернопільська область 148 Харківська область 270 Херсонська область 6 Хмельницька область 152 Чернівецька область 533 Черкаська область 151 Чернігівська область 30

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-03-2021:

Захворіли 118 174 797 Одужали 93 863 430 Померли 2 622 558 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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