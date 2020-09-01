Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня

Ситуація з коронавірусом в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 1 вересня: в Україні виявлено 123 303 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 088 нових випадківCOVID-19. Станом на ранок 1 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 123 303 Одужали 57 802 Померли 2 605

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (13 546) та у Львівській області (14 703). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 044 Волинська область 5 523 Дніпропетровська область 2 398 Донецька область 1 448 Житомирська область 3 382 Закарпатська область 7 600 Запорізька область 1 627 Івано-Франківська область 9 348 Кіровоградська область 816 Київ 13 546 Київська область 5 755 Львівська область 14 703 Луганська область 320 Миколаївська область 1 284 Одеська область 7 494 Полтавська область 808 Рівненська область 9 269 Сумська область 1 532 Тернопільська область 6 194 Харківська область 9 338 Херсонська область 400 Хмельницька область 2 519 Чернівецька область 10 420 Черкаська область 1 594 Чернігівська область 1 941

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-09-2020:

Захворіли 25 637 634 Одужали 17 941 988 Померли 854 772 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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