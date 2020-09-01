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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня

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Ситуація з коронавірусом в Україні - фото 1
Ситуація з коронавірусом в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 1 вересня: в Україні виявлено 123 303 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 088 нових випадківCOVID-19. Станом на ранок 1 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня - фото 423021

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 123 303
Одужали 57 802
Померли 2 605

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (13 546) та у Львівській області (14 703). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 044

Волинська область

 5 523

Дніпропетровська область

 2 398

Донецька область

 1 448

Житомирська область

 3 382

Закарпатська область

 7 600

Запорізька область

 1 627

Івано-Франківська область

 9 348

Кіровоградська область

 816

Київ

 13 546

Київська область

 5 755

Львівська область

 14 703

Луганська область

 320

Миколаївська область

 1 284

Одеська область

 7 494

Полтавська область

 808

Рівненська область

 9 269

Сумська область

 1 532

Тернопільська область

 6 194

Харківська область

 9 338

Херсонська область

 400

Хмельницька область

 2 519

Чернівецька область

 10 420

Черкаська область

 1 594

Чернігівська область

 1 941

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-09-2020:

Захворіли 25 637 634
Одужали 17 941 988
Померли 854 772

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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