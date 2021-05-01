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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 1 травня: в Україні виявлений 2 078 086 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​8 549 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 90 101 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 456 234​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 078 086
Одужали 1 670 481
Померли 44 436

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 214

Волинська область

 263

Дніпропетровська область

 745

Донецька область

 570

Житомирська область

 299

Закарпатська область

 77

Запорізька область

 620

Івано-Франківська область

 121

Кіровоградська область

 168

Київ

 671

Київська область

 415

Львівська область

 568

Луганська область

 236

Миколаївська область

 313

Одеська область

 531

Полтавська область

 523

Рівненська область

 403

Сумська область

 331

Тернопільська область

 276

Харківська область

 730

Херсонська область

 237

Хмельницька область

 328

Чернівецька область

 124

Черкаська область

 537

Чернігівська область

 274

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-05-2021:

Захворіли 152 038 419
Одужали

129 328 584
Померли

3 194 337

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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