Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня

Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 1 травня: в Україні виявлений 2 078 086 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​8 549 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 90 101 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 456 234​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 1 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 078 086 Одужали 1 670 481 Померли 44 436

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 214 Волинська область 263 Дніпропетровська область 745 Донецька область 570 Житомирська область 299 Закарпатська область 77 Запорізька область 620 Івано-Франківська область 121 Кіровоградська область 168 Київ 671 Київська область 415 Львівська область 568 Луганська область 236 Миколаївська область 313 Одеська область 531 Полтавська область 523 Рівненська область 403 Сумська область 331 Тернопільська область 276 Харківська область 730 Херсонська область 237 Хмельницька область 328 Чернівецька область 124 Черкаська область 537 Чернігівська область 274

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-05-2021:

Захворіли 152 038 419 Одужали 129 328 584 Померли 3 194 337 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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