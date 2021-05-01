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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 1 травня: в Україні виявлений 2 078 086 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 078 086
|Одужали
|1 670 481
|Померли
|44 436
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|214
|
Волинська область
|263
|
Дніпропетровська область
|745
|
Донецька область
|570
|
Житомирська область
|299
|
Закарпатська область
|77
|
Запорізька область
|620
|
Івано-Франківська область
|121
|
Кіровоградська область
|168
|
Київ
|671
|
Київська область
|415
|
Львівська область
|568
|
Луганська область
|236
|
Миколаївська область
|313
|
Одеська область
|531
|
Полтавська область
|523
|
Рівненська область
|403
|
Сумська область
|331
|
Тернопільська область
|276
|
Харківська область
|730
|
Херсонська область
|237
|
Хмельницька область
|328
|
Чернівецька область
|124
|
Черкаська область
|537
|
Чернігівська область
|274
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-05-2021:
|Захворіли
|152 038 419
|Одужали
|
129 328 584
|Померли
|
3 194 337
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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