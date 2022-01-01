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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 1 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​5 026 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 5 026 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 560 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 809 292 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 672 675

Одужали

 3 474 931

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 713 309

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 734 741

Померли

96 089

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

271

Волинська область

126

Дніпропетровська область

185

Донецька область

350

Житомирська область

61

Закарпатська область

214

Запорізька область

206

Івано-Франківська область

225

Кіровоградська область

60

Київ

1 263

Київська область

235

Львівська область

256

Луганська область

86

Миколаївська область

140

Одеська область

339

Полтавська область

443

Рівненська область

108

Сумська область

188

Тернопільська область

113

Харківська область

271

Херсонська область

76

Хмельницька область

296

Черкаська область

297

Чернівецька область

121

Чернігівська область

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Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-01-2022:

Захворіли 288 548 705
Одужали

253 779 062

Померли 5 453 463

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 січня - фото 469677

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