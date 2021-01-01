Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 січня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 1 січня: в Україні виявлено 1 064 479 ​випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 9432 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 546 683 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 064 479 Одужали 720 009 Померли 18 680

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (111 471) та у Одеській області (71 125). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 22 500 Волинська область 33 016 Дніпропетровська область 58 561 Донецька область 36 391 Житомирська область 39 202 Закарпатська область 28 200 Запорізька область 54 088 Івано-Франківська область 43 190 Кіровоградська область 8 448 Київ 111 471 Київська область 59 204 Львівська область 61 268 Луганська область 10 508 Миколаївська область 30 900 Одеська область 71 125 Полтавська область 36 079 Рівненська область 40 990 Сумська область 40 642 Тернопільська область 34 023 Харківська область 69 377 Херсонська область 17 752 Хмельницька область 39 187 Чернівецька область 40 017 Черкаська область 39 011 Чернігівська область 29 897

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-01-2021:

Захворіли 83 842 646 Одужали 59 345 329 Померли 1 826 373 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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