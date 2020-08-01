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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 1 серпня: в Україні виявлено 71 056 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 172 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 1 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 586 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 124 076 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 71 056
Одужали 39 308
Померли 1 709

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 342) та у Львівській області (9 671). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 766

Волинська область

 3 828

Дніпропетровська область

 1 413

Донецька область

 889

Житомирська область

 1 896

Закарпатська область

 5 210

Запорізька область

 800

Івано-Франківська область

 4 680

Кіровоградська область

 704

Київ

 8 342

Київська область

 3 787

Львівська область

 9 671

Луганська область

 127

Миколаївська область

 692

Одеська область

 3 315

Полтавська область

 446

Рівненська область

 6 111

Сумська область

 509

Тернопільська область

 3 035

Харківська область

 3 786

Херсонська область

 227

Хмельницька область

 1 163

Чернівецька область

 5 964

Черкаська область

 942

Чернігівська область

 843

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-08-2020:

Захворіли 17 770 735
Одужали 11 167 700
Померли 683 256

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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