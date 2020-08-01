Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 1 серпня: в Україні виявлено 71 056 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 172 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 1 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 586 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 124 076 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 71 056 Одужали 39 308 Померли 1 709

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 342) та у Львівській області (9 671). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 766 Волинська область 3 828 Дніпропетровська область 1 413 Донецька область 889 Житомирська область 1 896 Закарпатська область 5 210 Запорізька область 800 Івано-Франківська область 4 680 Кіровоградська область 704 Київ 8 342 Київська область 3 787 Львівська область 9 671 Луганська область 127 Миколаївська область 692 Одеська область 3 315 Полтавська область 446 Рівненська область 6 111 Сумська область 509 Тернопільська область 3 035 Харківська область 3 786 Херсонська область 227 Хмельницька область 1 163 Чернівецька область 5 964 Черкаська область 942 Чернігівська область 843

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-08-2020:

Захворіли 17 770 735 Одужали 11 167 700 Померли 683 256 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020