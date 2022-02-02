Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого

  • 127
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 2 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​35 014 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано ​​​​35 014 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 185 297 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 206 854 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 130 277

Одужали

 3 641 474

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 324 673

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 619 487

Вакцинувались бустерною дозою

 339 726
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 16 695

Померли

100 599

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 252

Волинська область

1 016

Дніпропетровська область

1 732

Донецька область

1 558

Житомирська область

1 581

Закарпатська область

773

Запорізька область

963

Івано-Франківська область

1 330

Кіровоградська область

310

Київ

2 499

Київська область

1 409

Львівська область

2 953

Луганська область

869

Миколаївська область

816

Одеська область

2 725

Полтавська область

1 171

Рівненська область

1 695

Сумська область

1 499

Тернопільська область

1 329

Харківська область

2 121

Херсонська область

837

Хмельницька область

1 766

Черкаська область

940

Чернівецька область

988

Чернігівська область

882

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 2-02-2022:

Захворіли 373 196 407
Одужали

294 832 668
Померли 5 676 295

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого - фото 469677

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

пропозиції партнерів
Новини