Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 2 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​35 014 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​35 014 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 185 297 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 206 854 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 130 277 Одужали 3 641 474 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 324 673 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 619 487 Вакцинувались бустерною дозою 339 726 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 16 695 Померли 100 599

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 252 Волинська область 1 016 Дніпропетровська область 1 732 Донецька область 1 558 Житомирська область 1 581 Закарпатська область 773 Запорізька область 963 Івано-Франківська область 1 330 Кіровоградська область 310 Київ 2 499 Київська область 1 409 Львівська область 2 953 Луганська область 869 Миколаївська область 816 Одеська область 2 725 Полтавська область 1 171 Рівненська область 1 695 Сумська область 1 499 Тернопільська область 1 329 Харківська область 2 121 Херсонська область 837 Хмельницька область 1 766 Черкаська область 940 Чернівецька область 988 Чернігівська область 882

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 2-02-2022:

Захворіли 373 196 407 Одужали 294 832 668 Померли 5 676 295

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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