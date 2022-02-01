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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 1 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​30 768 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​30 768 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 130 660 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 113 574​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 095 263

Одужали

 3 631 580

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 324 673

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 619 487

Вакцинувались бустерною дозою

 339 726
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 16 695

Померли

100 395

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 654

Волинська область

628

Дніпропетровська область

1 418

Донецька область

1 167

Житомирська область

533

Закарпатська область

787

Запорізька область

835

Івано-Франківська область

907

Кіровоградська область

258

Київ

2 363

Київська область

1 174

Львівська область

3 411

Луганська область

756

Миколаївська область

802

Одеська область

2 471

Полтавська область

995

Рівненська область

1 441

Сумська область

1 308

Тернопільська область

1 441

Харківська область

1 977

Херсонська область

441

Хмельницька область

1 070

Черкаська область

1 029

Чернівецька область

1 010

Чернігівська область

892

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-02-2022:

Захворіли 373 196 407
Одужали

294 832 668
Померли 5 676 295

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого - фото 469677

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