Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 1 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​30 768 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​30 768 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 130 660 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 113 574​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 095 263 Одужали 3 631 580 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 324 673 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 619 487 Вакцинувались бустерною дозою 339 726 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 16 695 Померли 100 395

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 654 Волинська область 628 Дніпропетровська область 1 418 Донецька область 1 167 Житомирська область 533 Закарпатська область 787 Запорізька область 835 Івано-Франківська область 907 Кіровоградська область 258 Київ 2 363 Київська область 1 174 Львівська область 3 411 Луганська область 756 Миколаївська область 802 Одеська область 2 471 Полтавська область 995 Рівненська область 1 441 Сумська область 1 308 Тернопільська область 1 441 Харківська область 1 977 Херсонська область 441 Хмельницька область 1 070 Черкаська область 1 029 Чернівецька область 1 010 Чернігівська область 892

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-02-2022:

Захворіли 373 196 407 Одужали 294 832 668 Померли 5 676 295

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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