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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 1 лютого: в Україні виявлено 1 221 485 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 030 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 12 825 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 257 875​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 221 485
Одужали 1 023 915
Померли 22 768

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 79

Волинська область

 59

Дніпропетровська область

 76

Донецька область

 62

Житомирська область

 102

Закарпатська область

 127

Запорізька область

 87

Івано-Франківська область

 297

Кіровоградська область

 3

Київ

 160

Київська область

 100

Львівська область

 146

Луганська область

 20

Миколаївська область

 152

Одеська область

 71

Полтавська область

 59

Рівненська область

 27

Сумська область

 61

Тернопільська область

 85

Харківська область

 36

Херсонська область

 20

Хмельницька область

 3

Чернівецька область

 124

Черкаська область

 40

Чернігівська область

 37

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-02-2021:

Захворіли

103 148 380
Одужали

74 788 097
Померли

2 229 716

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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