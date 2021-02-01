На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
- 95
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 1 лютого: в Україні виявлено 1 221 485 випадків коронавірусу.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 221 485
|Одужали
|1 023 915
|Померли
|22 768
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|79
|
Волинська область
|59
|
Дніпропетровська область
|76
|
Донецька область
|62
|
Житомирська область
|102
|
Закарпатська область
|127
|
Запорізька область
|87
|
Івано-Франківська область
|297
|
Кіровоградська область
|3
|
Київ
|160
|
Київська область
|100
|
Львівська область
|146
|
Луганська область
|20
|
Миколаївська область
|152
|
Одеська область
|71
|
Полтавська область
|59
|
Рівненська область
|27
|
Сумська область
|61
|
Тернопільська область
|85
|
Харківська область
|36
|
Херсонська область
|20
|
Хмельницька область
|3
|
Чернівецька область
|124
|
Черкаська область
|40
|
Чернігівська область
|37
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-02-2021:
|Захворіли
|
103 148 380
|Одужали
|
74 788 097
|Померли
|
2 229 716
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
12:54Тіна Кароль завела шанувальників провокативним нарядом з зухвалим розрізом
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
11:51Кейт Міддлтон зняла перше в історії королівське селфі: відео
-
11:23У грі GTA 6 може з'явитися головна героїня
-
10:52Українська спортсменка знялася оголеною, прикривши інтимні місця наклейками: гаряче відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:20Погоня по-голлівудськи: на Закарпатті далекобійник допоміг поліції наздогнати порушників
-
09:49Науковці виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від оточення
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
08:22Експерт розповів, як правильно мити голову без шкоди для волосся
-
07:49Простий рецепт сирника нашвидкуруч: відеоінструкція
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:221 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Популярна гра The Sims допомогла ученим вивчити психопатичні риси особистості
-
20:26Тенісист шокував мережу вражаючим трюком з м'ячем: відео
-
19:51Фанати дізналися повну назву Матриці 4: спойлер
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
18:50Гіперкар SSC Tuatara встановив новий рекорд швидкості для дорожніх машин: шалене відео
-
18:22Гороскоп на 1 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Netflix тестує таймер сну, який буде зупиняти відео, коли користувач засинає
-
17:17Леся Нікітюк спокусила своїми формами у прозорому халаті: пікантне фото
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження
- 29 січня
-
21:50Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
-
19:46Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні
-
15:31Смішно по-українськи: найкращі стендапи ТОП 10 молодих гумористів
-
13:13Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф
-
11:19Настя Каменських – ПОЧУТТЯ: дивіться новий зворушливий кліп, в якому знялася мама співачки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня
-
07:15Погода в Україні 29 січня: точний прогноз на п'ятницю