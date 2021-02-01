Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 1 лютого: в Україні виявлено 1 221 485 випадків коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано 2 030 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 12 825 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 257 875​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 221 485 Одужали 1 023 915 Померли 22 768

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 79 Волинська область 59 Дніпропетровська область 76 Донецька область 62 Житомирська область 102 Закарпатська область 127 Запорізька область 87 Івано-Франківська область 297 Кіровоградська область 3 Київ 160 Київська область 100 Львівська область 146 Луганська область 20 Миколаївська область 152 Одеська область 71 Полтавська область 59 Рівненська область 27 Сумська область 61 Тернопільська область 85 Харківська область 36 Херсонська область 20 Хмельницька область 3 Чернівецька область 124 Черкаська область 40 Чернігівська область 37

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-02-2021:

Захворіли 103 148 380 Одужали 74 788 097 Померли 2 229 716 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз