Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 1 квітня: в Україні виявлений 1 691 737​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 17 569​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 132 759 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 179 905​​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 691 737 Одужали 1 323 083 Померли 33 246

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 849 Волинська область 490 Дніпропетровська область 974 Донецька область 484 Житомирська область 1 037 Закарпатська область 651 Запорізька область 627 Івано-Франківська область 485 Кіровоградська область 203 Київ 1 150 Київська область 962 Львівська область 1 141 Луганська область 232 Миколаївська область 327 Одеська область 1 305 Полтавська область 812 Рівненська область 665 Сумська область 773 Тернопільська область 741 Харківська область 620 Херсонська область 269 Хмельницька область 1 142 Чернівецька область 442 Черкаська область 605 Чернігівська область 610

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-04-2021:2

Захворіли 129 495 677 Одужали 104 436 543 Померли 2 828 629 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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