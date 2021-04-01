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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 1 квітня: в Україні виявлений 1 691 737​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 17 569 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 132 759 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 179 905​​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 691 737
Одужали 1 323 083
Померли 33 246

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 849

Волинська область

 490

Дніпропетровська область

 974

Донецька область

 484

Житомирська область

 1 037

Закарпатська область

 651

Запорізька область

 627

Івано-Франківська область

 485

Кіровоградська область

 203

Київ

 1 150

Київська область

 962

Львівська область

 1 141

Луганська область

 232

Миколаївська область

 327

Одеська область

 1 305

Полтавська область

 812

Рівненська область

 665

Сумська область

 773

Тернопільська область

 741

Харківська область

 620

Херсонська область

 269

Хмельницька область

 1 142

Чернівецька область

 442

Черкаська область

 605

Чернігівська область

 610

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-04-2021:2

Захворіли

129 495 677
Одужали

104 436 543
Померли

2 828 629

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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