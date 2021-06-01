Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 1 червня: в Україні виявлено 2 204 631 випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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2 137 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 51 964 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 207 245 результатів тестування на COVID-19. ​​ ​​ ​​ ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 1 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 204 631 Одужали 2 053 167 Померли 50 699

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 29 Волинська область 53 Дніпропетровська область 137 Донецька область 88 Житомирська область 31 Закарпатська область 15 Запорізька область 176 Івано-Франківська область 33 Кіровоградська область 13 Київ 434 Київська область 138 Львівська область 111 Луганська область 57 Миколаївська область 72 Одеська область 66 Полтавська область 115 Рівненська область 117 Сумська область 35 Тернопільська область 32 Харківська область 84 Херсонська область 23 Хмельницька область 44 Чернівецька область 61 Черкаська область 89 Чернігівська область 84

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-06-2021:

Захворіли 170 537 307 Одужали 152 619 598 Померли 3 548 837 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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