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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 1 червня: в Україні виявлено 2 204 631 випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​​​2 137 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 51 964 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 207 245 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 204 631
Одужали 2 053 167
Померли 50 699

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 29

Волинська область

 53

Дніпропетровська область

 137

Донецька область

 88

Житомирська область

 31

Закарпатська область

 15

Запорізька область

 176

Івано-Франківська область

 33

Кіровоградська область

 13

Київ

 434

Київська область

 138

Львівська область

 111

Луганська область

 57

Миколаївська область

 72

Одеська область

 66

Полтавська область

 115

Рівненська область

 117

Сумська область

 35

Тернопільська область

 32

Харківська область

 84

Херсонська область

 23

Хмельницька область

 44

Чернівецька область

 61

Черкаська область

 89

Чернігівська область

 84

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-06-2021:

Захворіли 170 537 307
Одужали

152 619 598
Померли

3 548 837

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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