Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 1 березня: в Україні виявлено 1 352 134​​ випадки коронавірусу.

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​​​​​​​​4 285​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 23 066 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 921 573​​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 1 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 352 134​​ Одужали 1 171 724 Померли 26 050

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 598 Волинська область 65 Дніпропетровська область 165 Донецька область 54 Житомирська область 466 Закарпатська область 242 Запорізька область 83 Івано-Франківська область 526 Кіровоградська область 3 Київ 156 Київська область 208 Львівська область 315 Луганська область 10 Миколаївська область 190 Одеська область 207 Полтавська область 97 Рівненська область 58 Сумська область 120 Тернопільська область 178 Харківська область 69 Херсонська область 20 Хмельницька область 32 Чернівецька область 335 Черкаська область 67 Чернігівська область 21

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-03-2021:

Захворіли 114 386 001 Одужали 89 938 513 Померли 2 537 686 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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