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Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 1 березня: в Україні виявлено 1 352 134​​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​4 285​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 23 066 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 921 573​​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 352 134​​
Одужали 1 171 724
Померли 26 050

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 598

Волинська область

 65

Дніпропетровська область

 165

Донецька область

 54

Житомирська область

 466

Закарпатська область

 242

Запорізька область

 83

Івано-Франківська область

 526

Кіровоградська область

 3

Київ

 156

Київська область

 208

Львівська область

 315

Луганська область

 10

Миколаївська область

 190

Одеська область

 207

Полтавська область

 97

Рівненська область

 58

Сумська область

 120

Тернопільська область

 178

Харківська область

 69

Херсонська область

 20

Хмельницька область

 32

Чернівецька область

 335

Черкаська область

 67

Чернігівська область

 21

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-03-2021:

Захворіли

114 386 001
Одужали

89 938 513
Померли

2 537 686

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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