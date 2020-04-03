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Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня

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коронавірус в Україні

Медики повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Дізнайтесь статистику хворих на Covid-19 та актуальні новини про інфікування станом на 3 квітня.

Офіційна статистика станом на 10:00 п'ятниці, 3 квітня, свідчить, що в Україні виявлено 942 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 138 нових випадків зараження коронавірусом та повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих коронавірус в Україні:

Захворіли 942
Одужали 19
Померли 23

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у місті Києві та Чернівецькій області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня - фото 395899

Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київ

 180

Київська область

 70

Чернівецька область

 171

Івано-Франківська область

 81

Тернопільська область

 114

Рівненська область

 25

Запорізька область

 22

Одеська область

 20

Волинська область

 10

Львівська область

 13

Дніпропетровська область

 12

Житомирська область

 6

Черкаська область

 55

Херсонська область

 4

Луганська область

 3

Донецька область

 8

Вінницька область

 61

Закарпатська область

 24

Кіровоградська область

 15

Полтавська область

 5

Сумська область

 30

Харківська область

 1

Чернігівська область

 5

Хмельницька область

 7

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4 404 підозри.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Китаї та Німеччині.

Загальна статистика по світу станом на 3 квітня:

Захворіли 1 016 534
Одужали 211 856
Померли 53 164

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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