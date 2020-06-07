Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 7 червня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 7 червня: в Україні виявлено 26 999 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 550 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 769 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 65 105 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 26 999 Одужали 12 054 Померли 788

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3639) та в місті Києві (3 418). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 136 Волинська область 1 052 Дніпропетровська область 971 Донецька область 231 Житомирська область 881 Закарпатська область 1 322 Запорізька область 495 Івано-Франківська область 1 562 Кіровоградська область 553 Київ 3 418 Київська область 1 784 Львівська область 2 121 Луганська область 54 Миколаївська область 309 Одеська область 996 Полтавська область 274 Рівненська область 2 046 Сумська область 193 Тернопільська область 1 275 Харківська область 1 251 Херсонська область 179 Хмельницька область 518 Чернівецька область 3 639 Черкаська область 460 Чернігівська область 279

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 7-06-2020:

Захворіли 6 984 602 Одужали 3414 205 Померли 402 294 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

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