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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 7 червня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 7 червня: в Україні виявлено 26 999 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 7 червня - фото 408623

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 550 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 769 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 65 105 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 26 999
Одужали 12 054
Померли 788

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3639) та в місті Києві (3 418). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 136

Волинська область

 1 052

Дніпропетровська область

 971

Донецька область

 231

Житомирська область

 881

Закарпатська область

 1 322

Запорізька область

 495

Івано-Франківська область

 1 562

Кіровоградська область

 553

Київ

 3 418

Київська область

 1 784

Львівська область

 2 121

Луганська область

 54

Миколаївська область

 309

Одеська область

 996

Полтавська область

 274

Рівненська область

 2 046

Сумська область

 193

Тернопільська область

 1 275

Харківська область

 1 251

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 518

Чернівецька область

 3 639

Черкаська область

 460

Чернігівська область

 279

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 7-06-2020:

Захворіли 6 984 602
Одужали 3414 205
Померли 402 294

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 7 червня - фото 407152

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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