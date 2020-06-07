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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 7 червня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 7 червня: в Україні виявлено 26 999 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 550 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 769 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 65 105 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|26 999
|Одужали
|12 054
|Померли
|788
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3639) та в місті Києві (3 418). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|1 136
|
Волинська область
|1 052
|
Дніпропетровська область
|971
|
Донецька область
|231
|
Житомирська область
|881
|
Закарпатська область
|1 322
|
Запорізька область
|495
|
Івано-Франківська область
|1 562
|
Кіровоградська область
|553
|
Київ
|3 418
|
Київська область
|1 784
|
Львівська область
|2 121
|
Луганська область
|54
|
Миколаївська область
|309
|
Одеська область
|996
|
Полтавська область
|274
|
Рівненська область
|2 046
|
Сумська область
|193
|
Тернопільська область
|1 275
|
Харківська область
|1 251
|
Херсонська область
|179
|
Хмельницька область
|518
|
Чернівецька область
|3 639
|
Черкаська область
|460
|
Чернігівська область
|279
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 7-06-2020:
|Захворіли
|6 984 602
|Одужали
|3414 205
|Померли
|402 294
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.
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