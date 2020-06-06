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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 6 червня

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Вірус / ua

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 6 червня: в Україні виявлено 26 514 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 550 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 63 343 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 26 514
Одужали 11 812
Померли 777

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3585) та в місті Києві (3375). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 116

Волинська область

 1 037

Дніпропетровська область

 965

Донецька область

 203

Житомирська область

 870

Закарпатська область

 1 301

Запорізька область

 488

Івано-Франківська область

 1 533

Кіровоградська область

 546

Київ

 3 375

Київська область

 1 748

Львівська область

 2 053

Луганська область

 52

Миколаївська область

 307

Одеська область

 986

Полтавська область

 273

Рівненська область

 2 014

Сумська область

 192

Тернопільська область

 1 255

Харківська область

 1 222

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 509

Чернівецька область

 3 585

Черкаська область

 448

Чернігівська область

 257

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 6-06-2020:

Захворіли 6 416 828
Одужали 3 171 177
Померли 382 867

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 6 червня - фото 407152

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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