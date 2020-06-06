Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 6 червня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 6 червня: в Україні виявлено 26 514 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 550 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 63 343 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 26 514 Одужали 11 812 Померли 777

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3585) та в місті Києві (3375). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 116 Волинська область 1 037 Дніпропетровська область 965 Донецька область 203 Житомирська область 870 Закарпатська область 1 301 Запорізька область 488 Івано-Франківська область 1 533 Кіровоградська область 546 Київ 3 375 Київська область 1 748 Львівська область 2 053 Луганська область 52 Миколаївська область 307 Одеська область 986 Полтавська область 273 Рівненська область 2 014 Сумська область 192 Тернопільська область 1 255 Харківська область 1 222 Херсонська область 179 Хмельницька область 509 Чернівецька область 3 585 Черкаська область 448 Чернігівська область 257

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 6-06-2020:

Захворіли 6 416 828 Одужали 3 171 177 Померли 382 867 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

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