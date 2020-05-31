Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 31 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 31 травня: в Україні виявлено 23 672 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 468 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 58 843 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 23 672 Одужали 9 538 Померли 708

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 349) та в місті Києві (2 985). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 993 Волинська область 908 Дніпропетровська область 942 Донецька область 163 Житомирська область 739 Закарпатська область 1 189 Запорізька область 444 Івано-Франківська область 1 402 Кіровоградська область 511 Київ 2 985 Київська область 1 573 Львівська область 1 669 Луганська область 47 Миколаївська область 293 Одеська область 888 Полтавська область 270 Рівненська область 1 713 Сумська область 168 Тернопільська область 1 169 Харківська область 1 066 Херсонська область 178 Хмельницька область 444 Чернівецька область 3 349 Черкаська область 402 Чернігівська область 167

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-05-2020:

Захворіли 5 930 489 Одужали 2 496 089 Померли 365 032 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

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