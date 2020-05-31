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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 31 травня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 31 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 31 травня: в Україні виявлено 23 672 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 31 травня - фото 407272

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 468 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 58 843 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 23 672
Одужали 9 538
Померли 708

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 349) та в місті Києві (2 985). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 993

Волинська область

 908

Дніпропетровська область

 942

Донецька область

 163

Житомирська область

 739

Закарпатська область

 1 189

Запорізька область

 444

Івано-Франківська область

 1 402

Кіровоградська область

 511

Київ

 2 985

Київська область

 1 573

Львівська область

 1 669

Луганська область

 47

Миколаївська область

 293

Одеська область

 888

Полтавська область

 270

Рівненська область

 1 713

Сумська область

 168

Тернопільська область

 1 169

Харківська область

 1 066

Херсонська область

 178

Хмельницька область

 444

Чернівецька область

 3 349

Черкаська область

 402

Чернігівська область

 167

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 31 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-05-2020:

Захворіли 5 930 489
Одужали 2 496 089
Померли 365 032

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 31 травня - фото 407152

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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