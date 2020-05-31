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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 31 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 31 травня: в Україні виявлено 23 672 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 468 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 58 843 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|23 672
|Одужали
|9 538
|Померли
|708
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 349) та в місті Києві (2 985). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|993
|
Волинська область
|908
|
Дніпропетровська область
|942
|
Донецька область
|163
|
Житомирська область
|739
|
Закарпатська область
|1 189
|
Запорізька область
|444
|
Івано-Франківська область
|1 402
|
Кіровоградська область
|511
|
Київ
|2 985
|
Київська область
|1 573
|
Львівська область
|1 669
|
Луганська область
|47
|
Миколаївська область
|293
|
Одеська область
|888
|
Полтавська область
|270
|
Рівненська область
|1 713
|
Сумська область
|168
|
Тернопільська область
|1 169
|
Харківська область
|1 066
|
Херсонська область
|178
|
Хмельницька область
|444
|
Чернівецька область
|3 349
|
Черкаська область
|402
|
Чернігівська область
|167
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-05-2020:
|Захворіли
|5 930 489
|Одужали
|2 496 089
|Померли
|365 032
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.
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