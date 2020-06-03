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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 3 червня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 3 червня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 3 червня: в Україні виявлено 24 823 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 3 червня - фото 407820

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 483 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 3 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 61 138 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 24 823
Одужали 10 440
Померли 735

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 442) та в місті Києві (3 133). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 050

Волинська область

 959

Дніпропетровська область

 950

Донецька область

 166

Житомирська область

 780

Закарпатська область

 1 236

Запорізька область

 463

Івано-Франківська область

 1 465

Кіровоградська область

 523

Київ

 3 133

Київська область

 1 652

Львівська область

 1 830

Луганська область

 49

Миколаївська область

 295

Одеська область

 913

Полтавська область

 272

Рівненська область

 1 873

Сумська область

 174

Тернопільська область

 1 200

Харківська область

 1 131

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 469

Чернівецька область

 3 442

Черкаська область

 416

Чернігівська область

 203

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 3-06-2020:

Захворіли 6 373 345
Одужали 2 905 470
Померли 377 549

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 3 червня - фото 407152

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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