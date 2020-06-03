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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 3 червня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 3 червня: в Україні виявлено 24 823 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 483 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 3 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 61 138 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|24 823
|Одужали
|10 440
|Померли
|735
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 442) та в місті Києві (3 133). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|1 050
|
Волинська область
|959
|
Дніпропетровська область
|950
|
Донецька область
|166
|
Житомирська область
|780
|
Закарпатська область
|1 236
|
Запорізька область
|463
|
Івано-Франківська область
|1 465
|
Кіровоградська область
|523
|
Київ
|3 133
|
Київська область
|1 652
|
Львівська область
|1 830
|
Луганська область
|49
|
Миколаївська область
|295
|
Одеська область
|913
|
Полтавська область
|272
|
Рівненська область
|1 873
|
Сумська область
|174
|
Тернопільська область
|1 200
|
Харківська область
|1 131
|
Херсонська область
|179
|
Хмельницька область
|469
|
Чернівецька область
|3 442
|
Черкаська область
|416
|
Чернігівська область
|203
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 3-06-2020:
|Захворіли
|6 373 345
|Одужали
|2 905 470
|Померли
|377 549
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.
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