Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 3 червня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 3 червня: в Україні виявлено 24 823 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 483 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 3 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 61 138 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 24 823 Одужали 10 440 Померли 735

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 442) та в місті Києві (3 133). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 050 Волинська область 959 Дніпропетровська область 950 Донецька область 166 Житомирська область 780 Закарпатська область 1 236 Запорізька область 463 Івано-Франківська область 1 465 Кіровоградська область 523 Київ 3 133 Київська область 1 652 Львівська область 1 830 Луганська область 49 Миколаївська область 295 Одеська область 913 Полтавська область 272 Рівненська область 1 873 Сумська область 174 Тернопільська область 1 200 Харківська область 1 131 Херсонська область 179 Хмельницька область 469 Чернівецька область 3 442 Черкаська область 416 Чернігівська область 203

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 3-06-2020:

Захворіли 6 373 345 Одужали 2 905 470 Померли 377 549 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020