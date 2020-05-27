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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 27 травня: в Україні виявлено 21 905​​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня - фото 406499

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 321 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 27 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 924 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 54 885 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 21 905
Одужали 7 995
Померли 658

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 144) та в місті Києві (2 739). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 932

Волинська область

 814

Дніпропетровська область

 905

Донецька область

 155

Житомирська область

 660

Закарпатська область

 1 104

Запорізька область

 420

Івано-Франківська область

 1 327

Кіровоградська область

 489

Київ

 2 739

Київська область

 1 474

Львівська область

 1 443

Луганська область

 45

Миколаївська область

 281

Одеська область

 853

Полтавська область

 267

Рівненська область

 1 514

Сумська область

 166

Тернопільська область

 1 126

Харківська область

 959

Херсонська область

 177

Хмельницька область

 381

Чернівецька область

 3 144

Черкаська область

 393

Чернігівська область

 137

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-05-2020:

Захворіли 5 591 668
Одужали 2 367 961
Померли 347 944

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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