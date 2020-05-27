Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 27 травня: в Україні виявлено 21 905​​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 321 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 27 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 924 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 54 885 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 21 905 Одужали 7 995 Померли 658

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 144) та в місті Києві (2 739). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 932 Волинська область 814 Дніпропетровська область 905 Донецька область 155 Житомирська область 660 Закарпатська область 1 104 Запорізька область 420 Івано-Франківська область 1 327 Кіровоградська область 489 Київ 2 739 Київська область 1 474 Львівська область 1 443 Луганська область 45 Миколаївська область 281 Одеська область 853 Полтавська область 267 Рівненська область 1 514 Сумська область 166 Тернопільська область 1 126 Харківська область 959 Херсонська область 177 Хмельницька область 381 Чернівецька область 3 144 Черкаська область 393 Чернігівська область 137

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-05-2020:

Захворіли 5 591 668 Одужали 2 367 961 Померли 347 944 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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