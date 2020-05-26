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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 26 травня: в Україні виявлено 21 584 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 339 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 53 961 таке повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|21 584
|Одужали
|7 575
|Померли
|644
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 101) та в місті Києві (2 710). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|910
|
Волинська область
|805
|
Дніпропетровська область
|895
|
Донецька область
|155
|
Житомирська область
|647
|
Закарпатська область
|1092
|
Запорізька область
|416
|
Івано-Франківська область
|1 306
|
Кіровоградська область
|482
|
Київ
|2 710
|
Київська область
|1 458
|
Львівська область
|1 405
|
Луганська область
|44
|
Миколаївська область
|281
|
Одеська область
|842
|
Полтавська область
|267
|
Рівненська область
|1 475
|
Сумська область
|166
|
Тернопільська область
|1 124
|
Харківська область
|930
|
Херсонська область
|177
|
Хмельницька область
|370
|
Чернівецька область
|3 101
|
Черкаська область
|392
|
Чернігівська область
|134
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-05-2020:
|Захворіли
|5 591 668
|Одужали
|2 367 961
|Померли
|347 944
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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