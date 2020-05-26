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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня

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Коронавірус в Україні та у світі - фото 1
Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 26 травня: в Україні виявлено ​21 584​ випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня - фото 406279

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 339 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 53 961 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 21 584​
Одужали 7 575
Померли 644

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 101) та в місті Києві (2 710). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 910

Волинська область

 805

Дніпропетровська область

 895

Донецька область

 155

Житомирська область

 647

Закарпатська область

 1092

Запорізька область

 416

Івано-Франківська область

 1 306

Кіровоградська область

 482

Київ

 2 710

Київська область

 1 458

Львівська область

 1 405

Луганська область

 44

Миколаївська область

 281

Одеська область

 842

Полтавська область

 267

Рівненська область

 1 475

Сумська область

 166

Тернопільська область

 1 124

Харківська область

 930

Херсонська область

 177

Хмельницька область

 370

Чернівецька область

 3 101

Черкаська область

 392

Чернігівська область

 134

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-05-2020:

Захворіли 5 591 668
Одужали 2 367 961
Померли 347 944

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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