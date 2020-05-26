Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня

Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 26 травня: в Україні виявлено ​21 584​ випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 339 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 53 961 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 21 584​ Одужали 7 575 Померли 644

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 101) та в місті Києві (2 710). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 910 Волинська область 805 Дніпропетровська область 895 Донецька область 155 Житомирська область 647 Закарпатська область 1092 Запорізька область 416 Івано-Франківська область 1 306 Кіровоградська область 482 Київ 2 710 Київська область 1 458 Львівська область 1 405 Луганська область 44 Миколаївська область 281 Одеська область 842 Полтавська область 267 Рівненська область 1 475 Сумська область 166 Тернопільська область 1 124 Харківська область 930 Херсонська область 177 Хмельницька область 370 Чернівецька область 3 101 Черкаська область 392 Чернігівська область 134

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-05-2020:

Захворіли 5 591 668 Одужали 2 367 961 Померли 347 944 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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