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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня

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Коронавірус в Україні та у світі - фото 1
Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 25 травня: в Україні виявлено ​21 245​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня - фото 406048

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 259 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 53 011 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 21 245
Одужали 7 234
Померли 623

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 028) та в місті Києві (2 623). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 892

Волинська область

 783

Дніпропетровська область

 875

Донецька область

 143

Житомирська область

 641

Закарпатська область

 1082

Запорізька область

 415

Івано-Франківська область

 1 281

Кіровоградська область

 478

Київ

 2 652

Київська область

 1 437

Львівська область

 1 360

Луганська область

 43

Миколаївська область

 281

Одеська область

 832

Полтавська область

 266

Рівненська область

 1 434

Сумська область

 166

Тернопільська область

 1 121

Харківська область

 912

Херсонська область

 177

Хмельницька область

 364

Чернівецька область

 3 083

Черкаська область

 391

Чернігівська область

 131

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-05-2020:

Захворіли 5 5028 745
Одужали 2 303 419
Померли 346 762

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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