Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня

Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 25 травня: в Україні виявлено ​21 245​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 259 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 53 011 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 21 245 Одужали 7 234 Померли 623

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 028) та в місті Києві (2 623). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 892 Волинська область 783 Дніпропетровська область 875 Донецька область 143 Житомирська область 641 Закарпатська область 1082 Запорізька область 415 Івано-Франківська область 1 281 Кіровоградська область 478 Київ 2 652 Київська область 1 437 Львівська область 1 360 Луганська область 43 Миколаївська область 281 Одеська область 832 Полтавська область 266 Рівненська область 1 434 Сумська область 166 Тернопільська область 1 121 Харківська область 912 Херсонська область 177 Хмельницька область 364 Чернівецька область 3 083 Черкаська область 391 Чернігівська область 131

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-05-2020:

Захворіли 5 5028 745 Одужали 2 303 419 Померли 346 762 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020