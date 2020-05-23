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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 23 травня

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Covid-19 - фото 1
Covid-19 / rbc

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 23 травня: в Україні виявлено ​20 580​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 432​​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1050 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 51 686 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 20 580
Одужали 6 929
Померли 605

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2964) та в місті Києві (2569). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 853

Волинська область

 759

Дніпропетровська область

 865

Донецька область

 143

Житомирська область

 618

Закарпатська область

 1042

Запорізька область

 403

Івано-Франківська область

 1274

Кіровоградська область

 466

Київ

 2569

Київська область

 1375

Львівська область

 1285

Луганська область

 43

Миколаївська область

 280

Одеська область

 821

Полтавська область

 266

Рівненська область

 1368

Сумська область

 166

Тернопільська область

 1108

Харківська область

 892

Херсонська область

 177

Хмельницька область

 329

Чернівецька область

 2964

Черкаська область

 387

Чернігівська область

 127

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 23 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-05-2020:

Захворіли 5 205 900
Одужали 2 054 125
Померли 337 572

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 23 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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