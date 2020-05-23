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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 23 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 23 травня: в Україні виявлено 20 580 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 432 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1050 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 51 686 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|20 580
|Одужали
|6 929
|Померли
|605
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2964) та в місті Києві (2569). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|853
|
Волинська область
|759
|
Дніпропетровська область
|865
|
Донецька область
|143
|
Житомирська область
|618
|
Закарпатська область
|1042
|
Запорізька область
|403
|
Івано-Франківська область
|1274
|
Кіровоградська область
|466
|
Київ
|2569
|
Київська область
|1375
|
Львівська область
|1285
|
Луганська область
|43
|
Миколаївська область
|280
|
Одеська область
|821
|
Полтавська область
|266
|
Рівненська область
|1368
|
Сумська область
|166
|
Тернопільська область
|1108
|
Харківська область
|892
|
Херсонська область
|177
|
Хмельницька область
|329
|
Чернівецька область
|2964
|
Черкаська область
|387
|
Чернігівська область
|127
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-05-2020:
|Захворіли
|5 205 900
|Одужали
|2 054 125
|Померли
|337 572
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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