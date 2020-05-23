Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 23 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 23 травня: в Україні виявлено ​20 580​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 432​​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1050 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 51 686 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 20 580 Одужали 6 929 Померли 605

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2964) та в місті Києві (2569). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 853 Волинська область 759 Дніпропетровська область 865 Донецька область 143 Житомирська область 618 Закарпатська область 1042 Запорізька область 403 Івано-Франківська область 1274 Кіровоградська область 466 Київ 2569 Київська область 1375 Львівська область 1285 Луганська область 43 Миколаївська область 280 Одеська область 821 Полтавська область 266 Рівненська область 1368 Сумська область 166 Тернопільська область 1108 Харківська область 892 Херсонська область 177 Хмельницька область 329 Чернівецька область 2964 Черкаська область 387 Чернігівська область 127

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-05-2020:

Захворіли 5 205 900 Одужали 2 054 125 Померли 337 572 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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