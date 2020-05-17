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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня

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Коронавірус в Україні і світі - фото 1
Коронавірус в Україні і світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 17 травня: в Україні виявлено 18 291 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня - фото 404452

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 433​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 17 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 45 669 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 18 291
Одужали 5 116
Померли 514

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2647) та в місті Києві (2221). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 715

Волинська область

 615

Дніпропетровська область

 837

Донецька область

 130

Житомирська область

 546

Закарпатська область

 885

Запорізька область

 379

Івано-Франківська область

 1 210

Кіровоградська область

 443

Київ

 2 289

Київська область

 1 197

Львівська область

 1019

Луганська область

 42

Миколаївська область

 238

Одеська область

 746

Полтавська область

 265

Рівненська область

 1 126

Сумська область

 162

Тернопільська область

 1 078

Харківська область

 786

Херсонська область

 167

Хмельницька область

 253

Чернівецька область

 2 694

Черкаська область

 372

Чернігівська область

 108

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-05-2020:

Захворіли 4 722 233
Одужали 1 813 020
Померли 313 266

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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