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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 17 травня: в Україні виявлено 18 291 випадок коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 433 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 17 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 45 669 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|18 291
|Одужали
|5 116
|Померли
|514
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2647) та в місті Києві (2221). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|715
|
Волинська область
|615
|
Дніпропетровська область
|837
|
Донецька область
|130
|
Житомирська область
|546
|
Закарпатська область
|885
|
Запорізька область
|379
|
Івано-Франківська область
|1 210
|
Кіровоградська область
|443
|
Київ
|2 289
|
Київська область
|1 197
|
Львівська область
|1019
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|238
|
Одеська область
|746
|
Полтавська область
|265
|
Рівненська область
|1 126
|
Сумська область
|162
|
Тернопільська область
|1 078
|
Харківська область
|786
|
Херсонська область
|167
|
Хмельницька область
|253
|
Чернівецька область
|2 694
|
Черкаська область
|372
|
Чернігівська область
|108
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-05-2020:
|Захворіли
|4 722 233
|Одужали
|1 813 020
|Померли
|313 266
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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