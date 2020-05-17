Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня

Коронавірус в Україні і світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 17 травня: в Україні виявлено 18 291 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 433​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 17 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 45 669 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 18 291 Одужали 5 116 Померли 514

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2647) та в місті Києві (2221). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 715 Волинська область 615 Дніпропетровська область 837 Донецька область 130 Житомирська область 546 Закарпатська область 885 Запорізька область 379 Івано-Франківська область 1 210 Кіровоградська область 443 Київ 2 289 Київська область 1 197 Львівська область 1019 Луганська область 42 Миколаївська область 238 Одеська область 746 Полтавська область 265 Рівненська область 1 126 Сумська область 162 Тернопільська область 1 078 Харківська область 786 Херсонська область 167 Хмельницька область 253 Чернівецька область 2 694 Черкаська область 372 Чернігівська область 108

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-05-2020:

Захворіли 4 722 233 Одужали 1 813 020 Померли 313 266 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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