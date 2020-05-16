Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 16 травня: в Україні виявлено 17 858 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 528​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 45 038 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 17 858 Одужали 4 906 Померли 497

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2647) та в місті Києві (2221). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 700 Волинська область 599 Дніпропетровська область 806 Донецька область 121 Житомирська область 540 Закарпатська область 858 Запорізька область 365 Івано-Франківська область 1 200 Кіровоградська область 441 Київ 2 068 Київська область 1 143 Львівська область 969 Луганська область 42 Миколаївська область 236 Одеська область 734 Полтавська область 263 Рівненська область 1 104 Сумська область 161 Тернопільська область 1 065 Харківська область 773 Херсонська область 167 Хмельницька область 235 Чернівецька область 2 647 Черкаська область 363 Чернігівська область 105

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-05-2020:

Захворіли 4 534 952 Одужали 1 633 185 Померли 307 108 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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