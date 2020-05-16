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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 16 травня: в Україні виявлено 17 858 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 528 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 45 038 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|17 858
|Одужали
|4 906
|Померли
|497
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2647) та в місті Києві (2221). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|700
|
Волинська область
|599
|
Дніпропетровська область
|806
|
Донецька область
|121
|
Житомирська область
|540
|
Закарпатська область
|858
|
Запорізька область
|365
|
Івано-Франківська область
|1 200
|
Кіровоградська область
|441
|
Київ
|2 068
|
Київська область
|1 143
|
Львівська область
|969
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|236
|
Одеська область
|734
|
Полтавська область
|263
|
Рівненська область
|1 104
|
Сумська область
|161
|
Тернопільська область
|1 065
|
Харківська область
|773
|
Херсонська область
|167
|
Хмельницька область
|235
|
Чернівецька область
|2 647
|
Черкаська область
|363
|
Чернігівська область
|105
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-05-2020:
|Захворіли
|4 534 952
|Одужали
|1 633 185
|Померли
|307 108
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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