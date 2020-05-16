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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня

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Вірус / hronika

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 16 травня: в Україні виявлено 17 858 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 528​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 45 038 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 17 858
Одужали 4 906
Померли 497

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2647) та в місті Києві (2221). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 700

Волинська область

 599

Дніпропетровська область

 806

Донецька область

 121

Житомирська область

 540

Закарпатська область

 858

Запорізька область

 365

Івано-Франківська область

 1 200

Кіровоградська область

 441

Київ

 2 068

Київська область

 1 143

Львівська область

 969

Луганська область

 42

Миколаївська область

 236

Одеська область

 734

Полтавська область

 263

Рівненська область

 1 104

Сумська область

 161

Тернопільська область

 1 065

Харківська область

 773

Херсонська область

 167

Хмельницька область

 235

Чернівецька область

 2 647

Черкаська область

 363

Чернігівська область

 105

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-05-2020:

Захворіли 4 534 952
Одужали 1 633 185
Померли 307 108

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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