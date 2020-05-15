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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 15 травня: в Україні виявлено 17 330 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня - фото 404122

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 483 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 15 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 263 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 42 590 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 17 330
Одужали 4 473
Померли 476

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 600) та в місті Києві (2 068). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 674

Волинська область

 582

Дніпропетровська область

 791

Донецька область

 121

Житомирська область

 538

Закарпатська область

 816

Запорізька область

 356

Івано-Франківська область

 1 188

Кіровоградська область

 437

Київ

 2 068

Київська область

 1 094

Львівська область

 942

Луганська область

 42

Миколаївська область

 228

Одеська область

 712

Полтавська область

 257

Рівненська область

 1 074

Сумська область

 158

Тернопільська область

 1 060

Харківська область

 757

Херсонська область

 167

Хмельницька область

 222

Чернівецька область

 2 600

Черкаська область

 350

Чернігівська область

 96

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-05-2020:

Захворіли 4 440 989
Одужали 1 587 780
Померли 302 376

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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