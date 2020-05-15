Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 15 травня: в Україні виявлено 17 330 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 483 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 15 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 263 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 42 590 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 17 330 Одужали 4 473 Померли 476

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 600) та в місті Києві (2 068). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 674 Волинська область 582 Дніпропетровська область 791 Донецька область 121 Житомирська область 538 Закарпатська область 816 Запорізька область 356 Івано-Франківська область 1 188 Кіровоградська область 437 Київ 2 068 Київська область 1 094 Львівська область 942 Луганська область 42 Миколаївська область 228 Одеська область 712 Полтавська область 257 Рівненська область 1 074 Сумська область 158 Тернопільська область 1 060 Харківська область 757 Херсонська область 167 Хмельницька область 222 Чернівецька область 2 600 Черкаська область 350 Чернігівська область 96

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-05-2020:

Захворіли 4 440 989 Одужали 1 587 780 Померли 302 376 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020