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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 15 травня: в Україні виявлено 17 330 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 483 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 15 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 263 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 42 590 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|17 330
|Одужали
|4 473
|Померли
|476
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 600) та в місті Києві (2 068). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|674
|
Волинська область
|582
|
Дніпропетровська область
|791
|
Донецька область
|121
|
Житомирська область
|538
|
Закарпатська область
|816
|
Запорізька область
|356
|
Івано-Франківська область
|1 188
|
Кіровоградська область
|437
|
Київ
|2 068
|
Київська область
|1 094
|
Львівська область
|942
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|228
|
Одеська область
|712
|
Полтавська область
|257
|
Рівненська область
|1 074
|
Сумська область
|158
|
Тернопільська область
|1 060
|
Харківська область
|757
|
Херсонська область
|167
|
Хмельницька область
|222
|
Чернівецька область
|2 600
|
Черкаська область
|350
|
Чернігівська область
|96
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-05-2020:
|Захворіли
|4 440 989
|Одужали
|1 587 780
|Померли
|302 376
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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