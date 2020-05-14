Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня

поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 14 травня: в Україні виявлено 16 847 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 422 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 263 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 42 590 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 16 847 Одужали 4 131 Померли 456

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 444) та в місті Києві (1 960). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 654 Волинська область 535 Дніпропетровська область 781 Донецька область 117 Житомирська область 533 Закарпатська область 791 Запорізька область 347 Івано-Франківська область 1 166 Кіровоградська область 432 Київ 2 012 Київська область 1 067 Львівська область 904 Луганська область 42 Миколаївська область 228 Одеська область 693 Полтавська область 257 Рівненська область 1 062 Сумська область 158 Тернопільська область 1 033 Харківська область 713 Херсонська область 165 Хмельницька область 209 Чернівецька область 2 516 Черкаська область 348 Чернігівська область 84

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-05-2020:

Захворіли 4 430 166 Одужали 1 661 505 Померли 298 183 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020