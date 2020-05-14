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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 14 травня: в Україні виявлено 16 847 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 422 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 263 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 42 590 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|16 847
|Одужали
|4 131
|Померли
|456
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 444) та в місті Києві (1 960). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|654
|
Волинська область
|535
|
Дніпропетровська область
|781
|
Донецька область
|117
|
Житомирська область
|533
|
Закарпатська область
|791
|
Запорізька область
|347
|
Івано-Франківська область
|1 166
|
Кіровоградська область
|432
|
Київ
|2 012
|
Київська область
|1 067
|
Львівська область
|904
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|228
|
Одеська область
|693
|
Полтавська область
|257
|
Рівненська область
|1 062
|
Сумська область
|158
|
Тернопільська область
|1 033
|
Харківська область
|713
|
Херсонська область
|165
|
Хмельницька область
|209
|
Чернівецька область
|2 516
|
Черкаська область
|348
|
Чернігівська область
|84
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-05-2020:
|Захворіли
|4 430 166
|Одужали
|1 661 505
|Померли
|298 183
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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