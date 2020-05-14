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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня

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поширення коронавірусу в Україні та світі - фото 1
поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 14 травня: в Україні виявлено 16 847 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня - фото 403942

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 422 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 263 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 42 590 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 16 847
Одужали 4 131
Померли 456

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 444) та в місті Києві (1 960). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 654

Волинська область

 535

Дніпропетровська область

 781

Донецька область

 117

Житомирська область

 533

Закарпатська область

 791

Запорізька область

 347

Івано-Франківська область

 1 166

Кіровоградська область

 432

Київ

 2 012

Київська область

 1 067

Львівська область

 904

Луганська область

 42

Миколаївська область

 228

Одеська область

 693

Полтавська область

 257

Рівненська область

 1 062

Сумська область

 158

Тернопільська область

 1 033

Харківська область

 713

Херсонська область

 165

Хмельницька область

 209

Чернівецька область

 2 516

Черкаська область

 348

Чернігівська область

 84

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-05-2020:

Захворіли 4 430 166
Одужали 1 661 505
Померли 298 183

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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