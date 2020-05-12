Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 12 травня

поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 12 травня: в Україні виявлено 16 023 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 375 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 40 289 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 16 023 Одужали 3 373 Померли 425

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 396) та в місті Києві (1 930). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 580 Волинська область 496 Дніпропетровська область 748 Донецька область 100 Житомирська область 525 Закарпатська область 748 Запорізька область 331 Івано-Франківська область 1 133 Кіровоградська область 425 Київ 1 930 Київська область 1 023 Львівська область 825 Луганська область 42 Миколаївська область 225 Одеська область 653 Полтавська область 248 Рівненська область 1 028 Сумська область 157 Тернопільська область 1 021 Харківська область 623 Херсонська область 162 Хмельницька область 182 Чернівецька область 2 396 Черкаська область 343 Чернігівська область 79

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-05-2020:

Захворіли 4 256 539 Одужали 1 527 758 Померли 287 353 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Великобританії, Італії, та Росії.

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