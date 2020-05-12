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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 12 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 12 травня: в Україні виявлено 16 023 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 375 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 40 289 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|16 023
|Одужали
|3 373
|Померли
|425
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 396) та в місті Києві (1 930). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|580
|
Волинська область
|496
|
Дніпропетровська область
|748
|
Донецька область
|100
|
Житомирська область
|525
|
Закарпатська область
|748
|
Запорізька область
|331
|
Івано-Франківська область
|1 133
|
Кіровоградська область
|425
|
Київ
|1 930
|
Київська область
|1 023
|
Львівська область
|825
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|225
|
Одеська область
|653
|
Полтавська область
|248
|
Рівненська область
|1 028
|
Сумська область
|157
|
Тернопільська область
|1 021
|
Харківська область
|623
|
Херсонська область
|162
|
Хмельницька область
|182
|
Чернівецька область
|2 396
|
Черкаська область
|343
|
Чернігівська область
|79
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-05-2020:
|Захворіли
|4 256 539
|Одужали
|1 527 758
|Померли
|287 353
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Великобританії, Італії, та Росії.
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