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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 12 травня

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поширення коронавірусу в Україні та світі - фото 1
поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 12 травня: в Україні виявлено 16 023 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 12 травня - фото 403419

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 375 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 40 289 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 16 023
Одужали 3 373
Померли 425

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 396) та в місті Києві (1 930). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 580

Волинська область

 496

Дніпропетровська область

 748

Донецька область

 100

Житомирська область

 525

Закарпатська область

 748

Запорізька область

 331

Івано-Франківська область

 1 133

Кіровоградська область

 425

Київ

 1 930

Київська область

 1 023

Львівська область

 825

Луганська область

 42

Миколаївська область

 225

Одеська область

 653

Полтавська область

 248

Рівненська область

 1 028

Сумська область

 157

Тернопільська область

 1 021

Харківська область

 623

Херсонська область

 162

Хмельницька область

 182

Чернівецька область

 2 396

Черкаська область

 343

Чернігівська область

 79

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-05-2020:

Захворіли 4 256 539
Одужали 1 527 758
Померли 287 353

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Великобританії, Італії, та Росії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 12 травня - фото 403259

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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