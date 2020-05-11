Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 11 травня

поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 11 травня: в Україні виявлено 15 648 випадів коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 416 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 529 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 39 792 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 15 648 Одужали 3 288 Померли 408

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 324) та в місті Києві (1 871). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 553 Волинська область 482 Дніпропетровська область 731 Донецька область 100 Житомирська область 523 Закарпатська область 730 Запорізька область 329 Івано-Франківська область 1 126 Кіровоградська область 420 Київ 1 871 Київська область 1 000 Львівська область 798 Луганська область 42 Миколаївська область 223 Одеська область 646 Полтавська область 247 Рівненська область 978 Сумська область 154 Тернопільська область 1 018 Харківська область 595 Херсонська область 161 Хмельницька область 178 Чернівецька область 2 324 Черкаська область 342 Чернігівська область 77

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-05-2020:

Захворіли 4 103 152 Одужали 1 411 708 Померли 282 727 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Великобританії, Італії, та Росії.

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