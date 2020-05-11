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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 11 травня

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поширення коронавірусу в Україні та світі - фото 1
поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 11 травня: в Україні виявлено 15 648 випадів коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 416 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 529 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 39 792 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 15 648
Одужали 3 288
Померли 408

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 324) та в місті Києві (1 871). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 553

Волинська область

 482

Дніпропетровська область

 731

Донецька область

 100

Житомирська область

 523

Закарпатська область

 730

Запорізька область

 329

Івано-Франківська область

 1 126

Кіровоградська область

 420

Київ

 1 871

Київська область

 1 000

Львівська область

 798

Луганська область

 42

Миколаївська область

 223

Одеська область

 646

Полтавська область

 247

Рівненська область

 978

Сумська область

 154

Тернопільська область

 1 018

Харківська область

 595

Херсонська область

 161

Хмельницька область

 178

Чернівецька область

 2 324

Черкаська область

 342

Чернігівська область

 77

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-05-2020:

Захворіли 4 103 152
Одужали 1 411 708
Померли 282 727

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Великобританії, Італії, та Росії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 11 травня - фото 403259

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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