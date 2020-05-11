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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 11 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 11 травня: в Україні виявлено 15 648 випадів коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 416 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 529 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 39 792 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|15 648
|Одужали
|3 288
|Померли
|408
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 324) та в місті Києві (1 871). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|553
|
Волинська область
|482
|
Дніпропетровська область
|731
|
Донецька область
|100
|
Житомирська область
|523
|
Закарпатська область
|730
|
Запорізька область
|329
|
Івано-Франківська область
|1 126
|
Кіровоградська область
|420
|
Київ
|1 871
|
Київська область
|1 000
|
Львівська область
|798
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|223
|
Одеська область
|646
|
Полтавська область
|247
|
Рівненська область
|978
|
Сумська область
|154
|
Тернопільська область
|1 018
|
Харківська область
|595
|
Херсонська область
|161
|
Хмельницька область
|178
|
Чернівецька область
|2 324
|
Черкаська область
|342
|
Чернігівська область
|77
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-05-2020:
|Захворіли
|4 103 152
|Одужали
|1 411 708
|Померли
|282 727
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Великобританії, Італії, та Росії.
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