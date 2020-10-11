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Найдорожчі кросовери загнали на справжнє бездоріжжя: результати тестів показали на відео

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Найдорожчі кросовери загнали на справжнє бездоріжжя: результати тестів показали на відео - фото 1

На YouTube-каналі SUV Battle показали, як себе поводять на бездоріжжі найдорожчі кросовери сучасності. У тесті брало участь сім моделей класу преміум, і кожна з них по-своєму показала себе під час позашляхових випробувань.

Так, на старт вийшли такі моделі: Audi Q7 / Q8, BMW X5 / X6, Jeep Grand Cherokee, Lexus RX 350, Range Rover Sport, Mercedes GLE, а також Volvo XC90. Це дійсно найдорожчі та найкращі автомобілі у своєму роді. Вони мають великі розміри, оснащені потужними двигунами, просунутими електронними помічниками і відмінними ходовими якостями. Однак якщо всі ці якості їм добре допомагають на асфальті, то там де дороги закінчують – картина дещо інша.

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За результатами випробувань, Jeep Grand Cherokee пройшов перешкоду швидко і легко, тому незабаром він покинув бій переможцем. А от іншим машинам довелося несолодко – через поєднання складних умов і великих мас їм не вистачало тяги і потужності. Здивували хіба що BMW X6, який пробирався по бездоріжжі краще, ніж X5, а також Audi Q8 – це авто теж досить легко подолав перешкоду. Найпотужніший Range Rover очікувано проїхав бездоріжжя впевнено і спокійно, Volvo XC90 – довго "вилазив" і кінець кінцем все ж зміг перетнути фінішну лінію, а ось Lexus здався майже відразу. Mercedes GLE також було важко, але в підсумку він впорався з труднощами.

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Джерело: youtube
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