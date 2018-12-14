Названі найнадійніші уживані автомобілі

Американський сайт CarMD опублікував рейтинг якості б/у авто.

Експерти не тільки назвали найнадійніші автомобілі, але і визначили найбільш дешеві в обслуговуванні моделі. У CarMD проаналізували понад 5,6 мільйонів машин, випущених з 1996 по 2018 роки. Як приклад для оцінки вартості ремонту обрали усунення неполадок, про які сигналізує значок Check Engine.

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Найрідше Check Engine з'являється в автомобілях Toyota, Acura, Hyundai, Honda і Mitsubishi. Якщо відзначати окремі моделі, то це Audi Q5, Honda Civic і Subaru XV (Crossteck). Причому, в основному мова йде про заміну кришки люка бензобака, заливної горловини або датчика кисню. Що ж стосується середньої вартості ремонту двигуна, то найнижчою вона виявилася у Mazda, Kia і Dodge.

Найдешевші в обслуговуванні автомобілі Hyundai Tucson (в середньому $66,67 за ремонт двигуна), Hyundai Accent ($69,31) і Kia Rio ($70,19).

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