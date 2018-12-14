На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названі найнадійніші уживані автомобілі
-
- 134
Американський сайт CarMD опублікував рейтинг якості б/у авто.
Експерти не тільки назвали найнадійніші автомобілі, але і визначили найбільш дешеві в обслуговуванні моделі. У CarMD проаналізували понад 5,6 мільйонів машин, випущених з 1996 по 2018 роки. Як приклад для оцінки вартості ремонту обрали усунення неполадок, про які сигналізує значок Check Engine.
І ще: У Києві засвітився гламурний Bentley Continental
Найрідше Check Engine з'являється в автомобілях Toyota, Acura, Hyundai, Honda і Mitsubishi. Якщо відзначати окремі моделі, то це Audi Q5, Honda Civic і Subaru XV (Crossteck). Причому, в основному мова йде про заміну кришки люка бензобака, заливної горловини або датчика кисню. Що ж стосується середньої вартості ремонту двигуна, то найнижчою вона виявилася у Mazda, Kia і Dodge.
Найдешевші в обслуговуванні автомобілі Hyundai Tucson (в середньому $66,67 за ремонт двигуна), Hyundai Accent ($69,31) і Kia Rio ($70,19).
Читайте також: У мережі з'явилися зображення нового Volkswagen Passat
-
11:00Время и Стекло – Песня про лицо: дивіться новий хітовий кліп гурту
-
10:49Віншування до різдвяної Коляди: оригінальні привітання на Різдво
-
10:41Смартфон Huawei P Smart 2019: відома ціна та дата старту продажів в Україні
-
10:13Як приглушити почуття голоду: прості поради
-
09:51Несли на плечах: п'ятеро друзів здійснили мрію товариша
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:205 продуктів, які зроблять ваше волосся здоровим
-
08:52BMW і Porsche представили надшвидку зарядну станцію для електромобілів
-
08:24Samsung анонсував ноутбук Notebook 9 Pen
-
07:54Samsung Galaxy S9 і Galaxy Note9 оновили до Android Pie
-
07:33Учені розповіли, в яких школах діти стають відмінниками
-
07:14Названі найнадійніші уживані автомобілі
- 13 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 4 серія – дивитися онлайн 13-12-2018
-
21:14Катерина Кухар показала, в якій сукні зустріне Новий рік 2019
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
20:48Брайтбьорн: вийшов трейлер фантастичного хорора
-
20:11Динамо – Яблонець: відео голів та огляд матчу Ліги Європи
-
19:44У мережі розкритикували воскові фігури принца Гаррі і Меган Маркл
-
19:32Вихідні на Католицьке Різдво 2018 в Україні – календар на різдвяні свята
-
19:10Цей смачний сухофрукт допоможе вилікувати кашель
-
18:4596-річний художник врятував від зникнення ціле село
-
18:16Назване головне нововведення iPhone 2019
-
17:47Кейт Міддлтон показала туфлі, у яких виходила заміж
-
17:17Педан спародіював голе фото Олі Полякової
-
16:53Науковці виявили сліди води на астероїді
-
11:00Время и Стекло – Песня про лицо: дивіться новий хітовий кліп гурту
-
09:205 продуктів, які зроблять ваше волосся здоровим
- 13 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 4 серія – дивитися онлайн 13-12-2018
-
16:00Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
14:165 нових книг, які варто прочитати в грудні
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 дівчині: найкращі ідеї, що подарувати коханій
-
10:15Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень грудня
-
07:16Підніміться сходами! Ваші відчуття вкажуть на стан здоров'я
- 12 грудня
-
22:29Шахтар – Ліон: відео голів і огляд вирішального матчу Ліги чемпіонів
-
21:45Серіал За правом любові 3 серія – дивитися онлайн 12-12-2018
-
17:21Як змінилися актори фільму Джуманджі: фото тоді і зараз
-
14:00Туреччина у несезон: корисні поради та лайфхаки для мандрівників
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
-
09:24Ці звички впливають на те, що ми постійно переїдаємо
-
07:13Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні
- 11 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн 11-12-2018
-
19:33Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
17:15Мобільний стиліст: ТОП-5 додатків, які допоможуть тримати гардероб під контролем
-
12:15iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
-
09:51Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня
- 10 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 1 серія – дивитися онлайн 10-12-2018
-
17:21Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
-
14:15У чому зустрічати Новий 2019 рік Свині: який одяг буде модний
-
12:14Подарунки на День Святого Миколая 2018 коханій дівчині: найкращі ідеї