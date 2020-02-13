Дивіться, як електричний Saab розвертається на місці: ефектне відео

Фірма Protean Electric показала на відео можливості системи ProteanDrive, яка є колесом з вбудованим електродвигуном, силовою електронікою, блоком управління і гальмівним механізмом. Такі колеса встановили на NEVS 9-3 EV (колишній Saab) і змусили седан виконати "танковий розворот".

Розробка Protean Electric виглядає як 18-дюймове колесо у зборі з електромотором на постійних магнітах, силовою електронікою, підшипниками маточини, гальмами і блоком управління.

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На сайті фірми представлені два варіанти ProteanDrive: Pd18 і Pd16. Старший важить 36 кілограмів, у піку видає 108 кінських сил (1250 Нм) і розрахований на швидкість до 225 кілометрів на годину. Маса молодшої версії мотор-колеса – 28 кілограмів, вона налаштована на максимальну віддачу у 54 сили (800 Нм) і розганяється до 150 кілометрів на годину.

Показаний в ролику "танковий розворот" електричного Saab реалізований шляхом різниці в напрямку обертання коліс: справа вони можуть крутитися вперед, а зліва – назад, і навпаки.

За таким же принципом це працює на електричному пікапі Rivian R1T. Втім, нещодавно з'ясувалося, що розвертатися на місці вміє і позашляховик GMC Yukon п'ятого покоління: на поверхні з низьким коефіцієнтом зчеплення (бруд, гравій або сніг) електроніка машини вибірково пригальмовує колеса, поступово зменшуючи радіус обертання навколо центральної осі.

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